Резолюция "Марша нетунеядцев" передана в Администрацию президента

Представители демократических сил передали 16 марта в Администрацию президента резолюцию, принятую накануне на «Марше нетунеядцев» в Минске. Документ подписали все участники оргкомитета по проведению акции, а передали представители оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский, а также Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Красулина и Николай Козлов.

Среди требований резолюции «Марша нетунеядцев» — отменить декрет № 3 и вернуть гражданам незаконно взысканный сбор; освободить из-под административного ареста всех задержанных участников мирных протестов против декрета и остановить репрессии против их участников; принять новый экономический курс, ориентированный на создание эффективных рабочих мест; отменить контрактную систему; ликвидировать пороки пенсионной системы; провести честные и свободные выборы, внести изменения в Избирательный кодекс, которые позволят гражданам страны свободно реализовывать свое конституционное право выбирать и быть выбранными.

В Администрации президента активисты не стали заполнять все необходимые формы для того, чтобы документ был официально зарегистрирован, аргументировав это тем, что они «не просят, а требуют». Для того, чтобы резолюция была рассмотрена официально, ее дополнительно направят в Администрацию президента, правительство и парламент в электронном виде.

В беседе в журналистами Денис Садовский подчеркнул, что «люди выставили требования к власти». «Если эти требования не будут выполнены до 25 марта, то на акции 25 марта мы будем предпринимать более решительные шаги», — сказал он.

Представитель БХД также прокомментировал задержания, которые произошли после акций 15 марта в Минске и регионах. По его словам, это «полный беспредел», своими действиями власть «только еще больше радикализирует протест граждан». «Мы можем ответить на это только еще большими акциями протеста — в мирном русле без провокаций», — заявил Садовский.

В свою очередь Анна Красулина отметила: в связи с акциями в соцсетях появляются панические комментарии о том, что во время массовых протестов «могут случиться теракты».

«Любые подобные провокации мы будем рассматривать как действия властей по уничтожению суверенитета Беларуси», — заявила она. Активистка ОГП обратила внимание на то, что в резолюции вчерашней акции превалируют экономические требования. Однако если они не будут выполнены, «произойдет переход к политическим требованиям, к которым толкает власть», добавила Красулина.

По ее мнению, «бандитские нападения, когда люди в штатском нападают вдесятером на одного», свидетельствуют о том, что «власть в растерянности и бессильна». При этом представитель ОГП отметила «серьезные сдвиги в обществе». «Люди проявляют солидарность, отбивают друг друга. Общество меняется», — сказала она.

По словам Красулиной, проявлять солидарность можно также встречая активистов, которые выходят на свободу после ареста за акции протеста, либо жертвуя деньги на деятельность демократических партий и движений.

Николай Козлов призвал руководителей силовых структур, в первую очередь, министра внутренних дел Игоря Шуневича и генпрокурора Александра Конюка, «вернуться в правовое поле» и приказать своим подчиненным прекратить применять силу в отношении участников мирных акций протестов.

«Очевидно, юристы подскажут Шуневичу, что он несет персональную ответственность за этот беспредел. Нельзя людей сначала грабить, а затем бить», — сказал Козлов.