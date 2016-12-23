Решетников не видит причин для скандала из своих высказываний о Беларуси

Такое мнение Решетников высказал в комментарии БелаПАН.

21 декабря в интернете было размещено видео с высказываниями Решетникова относительно независимости Беларуси и белорусского языка. В Беларуси, заявил он, "все движется по украинскому сценарию". Что касается белорусского языка, то, сославшись на газету "Правда" 1926 года, Решетников заявил, что белорусский язык был создан постановлением оргбюро ЦК ВКП(б).

На следующий день в белорусский МИД был вызван советник-посланник посольства России Вадим Гусев.

"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, — говорилось в сообщении пресс-службы МИД. — Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности".

В комментарии БелаПАН Решетников заявил, что не ожидал такого резонанса.

"Интервью было посвящено вообще не Белоруссии, там был один вопрос по Белоруссии. В общем-то, я не думал, что на это так отреагируют, — сказал он. — Как может протестовать МИД по вопросам, которые требуют научной дискуссии? На что протестуете? За белорусский язык вы меня критикуете? Но есть такой документ, вот его и критикуйте и объясняйте, если вас это не устраивает. Надо же с постановлением бороться, а не со мной".

Решетников подчеркнул, что делал акцент на опасности существующих тенденций в отношениях стран.

"Я сказал, что мы делим нашу историю и отдаляемся, вводя новые всякие акценты, друг от друга, — отметил он. — Наглядно вижу, как происходило на Украине. Начинали с истории, стали писать, что Украина всегда существовала отдельно, никогда с русскими не была связана. С этого все началось. Это самое главное. И если мы утвердим в головах людей, что белорусы всегда были отдельно и никак не связаны с Россией, это приведет к очень пагубным последствиям. Мы разделим единый народ".

Директор РИСИ также отметил: "Никто не против независимости, но корни-то у нас одни. За это надо держаться. А в Белоруссии мы замечаем, особенно в исторической и гуманитарной областях, попытки сказать: "Да нет, мы отдельные, мы всегда были отдельно". Зачем это? Что это дает? Только способствует возникновению сначала холодка, потом нелюбви, а потом и враждебности. Это не может не настораживать. Бывают и заявления официальных лиц, которые тоже вызывают вопросы".

По словам Решетникова, лет пять-семь назад "такие случаи были невозможны".

"Все говорили совсем другое. И президент ваш говорил лет десять назад об общем корне, что мы единый народ, — сказал он. — Мы принадлежим к исторической великой России. Я же не сказал, что к Российской Федерации. К великой России, которой нет, которая закончилась, но мы принадлежим к ней, у нас единая судьба, единая история. На это что — обижаться, отрицать? Я такие вопросы ставил, а не для того, чтобы какие-то протесты были".

Через несколько часов после демарша официального Минска российский МИД сообщил о телефонном разговоре министра Сергея Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Были рассмотрены "актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений". 23 декабря заместитель Лаврова Григорий Карасин встретился с послом Беларуси в Москве Игорем Петришенко. Стороны "обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия".

"Что касается конкретного заявления Леонида Решетникова, о котором идет речь, оно у меня вызвало удивление", — заявил в пятницу российскому информагентству ТАСС заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

РИСИ был основан согласно указу президента РФ в 1992 году. Он обеспечивает информацией Администрацию президента, Совет безопасности и другие структуры российской власти.

2 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Решетникова с должности директора РИСИ с 4 января 2017 года. Новым руководителем института станет бывший премьер-министр РФ (2004—2007), бывший директор Службы внешней разведки (2007—2016) Михаил Фрадков.