"Репортеры без границ" просят власти Беларуси освободить авторов "Регнума"

 (8)
Белорусские новости
четверг, 29 декабря 2016 г. 15:55
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает белорусские власти «немедленно освободить трех блогеров — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко».
Aleksandras Lukašenka
© AP/Scanpix

Об этом говорится в заявлении правозащитной организации, сообщает БелаПАН.

Три белорусских журналиста, которые сотрудничали с российскими СМИ, — информагентством Регнум, а также сайтами «Лента.ру» и «ЕАДэйли» — обвиняются в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение у различных групп населения России и Беларуси национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности, выразившихся в подготовке и размещении в интернете статей (ст. 130 УК Беларуси). Все трое находятся под стражей. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

По мнению главы отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханна Бирка, публикации названных авторов «были спорными, но это не оправдывает их задержания».

«Согласно международным стандартам, заключение их под стражу не является ни необходимым, ни пропорциональным. Мы просим белорусские власти освободить их и обеспечить справедливое судебное разбирательство с привлечением независимых экспертов для оценки содержания публикаций», — заявил Бирк.

Белорусские новости
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

"Репортеры без границ" просят власти Беларуси освободить авторов "Регнума" (8)

Aleksandras Lukašenka
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает белорусские власти «немедленно освободить трех блогеров — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко».

Отношения Минска и Москвы: такого обострения еще не было (190)

V. Putinas ir A. Lukašenka
В последнее время в отношениях Минска с Москвой наблюдаются непростые отношения. Аналитики говорят о том, что такого обострения до сих пор не было. Одни видят в игре Лукашенко возможность показаться перед Западом, другие же утверждают, что Запад вряд ли сможет для Лукашенко заменить в плане дотаций Россию.

Почему Лукашенко полюбил белорусский язык и нацстроительство (10)

Почему Лукашенко полюбил белорусский язык и нацстроительство
Двадцать лет назад Лукашенко сам громил белорусскоязычную интеллигенцию.

Вашингтон и Минск намерены идти на сближение (5)

Вашингтон и Минск намерены идти на сближение
С 1991 года США поддерживают независимость Беларуси на пути к большей демократии и благополучию, говорится в заявлении посольства США по случаю 25-летия установления дипотношений между двумя странами.

Лукашенко: Беларуси и Украине удалось выстроить систему сотрудничества (18)

Aleksandras Lukašenka, Petro Porošenka
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
Facebook друзья
Rambler's Top100