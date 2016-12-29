"Репортеры без границ" просят власти Беларуси освободить авторов "Регнума"

Об этом говорится в заявлении правозащитной организации, сообщает БелаПАН.

Три белорусских журналиста, которые сотрудничали с российскими СМИ, — информагентством Регнум, а также сайтами «Лента.ру» и «ЕАДэйли» — обвиняются в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение у различных групп населения России и Беларуси национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности, выразившихся в подготовке и размещении в интернете статей (ст. 130 УК Беларуси). Все трое находятся под стражей. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

По мнению главы отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханна Бирка, публикации названных авторов «были спорными, но это не оправдывает их задержания».

«Согласно международным стандартам, заключение их под стражу не является ни необходимым, ни пропорциональным. Мы просим белорусские власти освободить их и обеспечить справедливое судебное разбирательство с привлечением независимых экспертов для оценки содержания публикаций», — заявил Бирк.