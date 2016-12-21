"Регнум" и "Белсат": Минск поймал на удочку и Москву, и Варшаву

Вот и получен ответ, как отреагирует Москва на задержание в Беларуси авторов российского агентства «Регнум». По большому счету — никак. Из заявлений посла Александра Сурикова можно сделать вывод, что российские власти не берутся защищать трех комментаторов — граждан Беларуси, против которых возбуждены уголовные дела по статье о разжигании национальной розни.

Суриков на пресс-конференции в Минске 20 декабря охарактеризовал этих людей как «очень радикальных журналистов», которые «вбивают клинья» между народами двух стран. Тем самым он фактически повторил тезисы белорусских государственных СМИ на эту тему.

Как получили охранную грамоту от Швыдкого

Да, дипломат оговорился, что в деле надо «очень хорошо разобраться», упомянул о свободе слова, но сути месседжа это не меняет. По большому счету, Москва здесь умывает руки.

В общем, ожидания части политизированной публики, что вот сейчас Кремль станет метать громы и молнии, предпринимать демарши в защиту прижатых белорусскими силовиками «адептов русского мира», не оправдались. Скорее, оказались ближе к истине те, кто говорил, что эти солдаты информационной войны для Москвы — расходный материал.

Иначе говоря, точечные действия Минска в этом сюжете оказались хирургически выверенными. Все это напоминает хорошо продуманную спецоперацию.

В частности, белорусские власти, прежде чем сажать «очень радикальных журналистов» за решетку, запаслись заключением Республиканской экспертной комиссии о наличии в их публикациях признаков экстремизма.

Кроме того, по фактам таких публикаций белорусское Министерство информации еще 1 ноября обратилось в российское Министерство связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзор. Подобное обращение было направлено и специальному представителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому.

И вот — внимание! — последний ответил, что оскорбительные в отношении Беларуси высказывания принадлежат «зачастую маргинализированным авторам, ни в коей мере не отражают ни позицию руководства России, неизменно стремящегося к углублению российско-белорусского взаимодействия во всех областях сотрудничества, ни традиционно дружеское отношение к Беларуси и ее народу со стороны россиян».

После такого ответа Москва оказалась на удочке. И авторов «Регнума» можно было брать без особого риска. Письмо чиновника из окружения самого Владимира Путина стало своего рода охранной грамотой для Минска. Ведь черным по белому написано, что подобные писатели — это маргиналы, с которыми у Кремля ничего общего, а совсем даже наоборот.

Чем объяснить примирительный тон Сурикова?

Реакция Москвы могла бы быть, конечно, совершенно иной, не в пример более резкой (вспомним вулканы гнева по поводу «притеснения русскоязычных» в странах Балтии), если бы кремлевские стратеги держали в голове оперативный план развертывания широкомасштабной информационной войны против Беларуси. Но сейчас, судя по всему, таких намерений нет.

Несколько ноябрьских сюжетов на российских телеканалах с подтекстом «Лукашенко потакает белорусским бандеровцам», воспринятые частью нашей политизированной публики как начало такой войны, были, похоже, лишь разведкой боем. Или эскизным созданием нужного пропагандистского дискурса впрок (авось пригодится). Плюс элемент ситуационного психологического давления на белорусское руководство в контексте затяжного нефтегазового конфликта.

Но сейчас, накануне нового года, пришло время подсобрать разбросанные камни. Тот же посол Суриков уже второй раз за последние дни заверил, что этот конфликт вот-вот будет исчерпан.

Причем если ранее прозвучала лишь метафора, что «тупик рассасывается», то сегодня дипломат уточнил, что стороны должны подписать новый двусторонний контракт на поставку энергоносителей из России в Беларусь на ближайшие годы, который будет соответствовать соглашениям в рамках ЕАЭС (намек на то, что в какой-то мере учтут белорусскую апелляцию к принципу равнодоходных цен на газ). Документ будет предполагать восстановление поставок нефти в прежних объемах, а также оплату энергоносителей в рамках действующих контрактов.

Стоит также отметить, что Суриков подчеркнул высочайшее качество белорусского продовольствия и пообещал, что главе Россельхознадзора Сергею Данкверту (демонизированному в последние дни белорусскими государственными СМИ за придирки к продуктам) будет сделано замечание.

Демаркацию красных линий Минск провел успешно?

Весь этот каскад примирительных заявлений дипломата можно расценить как симптомы того, что и на нефтегазовом, и на продовольственном, и на других фронтах непростых отношений между Москвой и Минском нащупываются компромиссы.

Да, сколь бы ни были партнеры раздражены друг другом, они обречены на подобные, пусть и шаткие, компромиссы. Белорусская экономика капитально сидит на российской энергетической игле, нуждается в московских кредитах. А Кремлю Беларусь нужна как союзница, стратегический плацдарм. В общем, друг от друга никуда не деться.

К тому же в следующем году Кремль уже погрузится в подготовку к президентским выборам, которые пройдут, скорее всего, в марте 2018-го. Накануне столь ответственной кампании Путину (вне зависимости от того, будет ли он баллотироваться) вряд ли нужны осложнения на белорусском направлении.

В этой связи выглядят особенно маловероятными прогнозы белорусских алармистов, что вот, Путин захочет маленькой победоносной войны или просто заберет Беларусь тихой сапой (иначе, мол, зачем заказывать четыре тысячи вагонов для учений «Запад-2017»).

А коль скоро брать Беларусь в обозримой перспективе не планируется, то и обрушивать на нее всю огневую мощь пропаганды нет резона. Более вероятно, что федеральным СМИ будет рекомендовано пока не перегибать палку в отношении союзника.

Короче, если в ближайшее время мы не увидим эскалации российской пропаганды на белорусском направлении, это будет означать, что Минск достаточно удачно провел операцию по демаркации красных линий в информационной сфере.

Почему Польша жертвует «Белсатом»?

Параллельно у белорусских властей появился повод потирать руки в предвкушении агонии другого медийного раздражителя — вещающего из Варшавы на белорусском языке спутникового телеканала «Белсат».

Нынешнее польское руководство собралось втрое урезать финансирование «Белсата» и вообще его переформатировать, лишив, в частности, главной фишки — 100% белорусского языка. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски заявил, что «возникла идея слияния иностранных редакций в новую TVP Polonia». Он назвал заманчивой перспективу трансляции TVP Polonia на значительной территории Беларуси.

Похоже, что таким обещанием белорусское руководство ловко подцепило Варшаву на удочку. Оно чутко уловило настроения правящей там ныне партии «Право и справедливость»: не теребить Минск требованиями демократизации, создать больше комфорта польской диаспоре в Беларуси и пр.

Но пикантность ситуации в том, что глава опального Союза поляков Анжелика Борис выступила как раз-таки в защиту «Белсата», назвав его предполагаемую ликвидацию ударом по гражданскому обществу. «Ни один другой канал не будет честно представлять информацию о жизни Союза поляков», — подчеркнула Борис.

Действительно, TVP Polonia будет прежде всего рассказывать о жизни Польши и наверняка станет воздерживаться от критики белорусских властей. Но информации о жизни Польши у белорусских поляков в эпоху интернета и спутникового ТВ и так достаточно. Подавляющему же большинству белорусов канал на польском языке в принципе будет малоинтересен.

И потом, еще вилами по воде писано то заманчивое для пана Ващиковского предложение. Эпопея с запуском у нас украинского телеканала, хотя была договоренность на уровне двух президентов, так пока ничем и не увенчалась.

Варшава тоже может прождать до греческих календ, а тем временем «Белсат» будет уничтожен. И его сотрудники, как ни печально, могут оказаться для теперешней польской правящей верхушки расходным материалом.

Пиррова победа белорусских властей

Победа же белорусских властей в таком случае окажется пирровой. Потому что противовесом агрессивной имперской пропаганде, ставящей под вопрос независимость Беларуси, может быть лишь наращивание национального по содержанию контента. Который создавался, в частности, и «Белсатом».

Однако его критичность по отношению к политике белорусского режима выглядит для последнего более значительным фактором. Так что прозвучавшее 20 декабря на акции оппозиционеров у здания Администрации президента в Минске требование, чтобы «Белсат» стали финансировать белорусские власти, отдавало некой фантасмагорией. Ага, сейчас они вам разгонятся.

Они хорошо умеют прессовать и сажать (как видим, и пропагандистов российского шовинизма, если допекут). Но плохо умеют работать со свободой слова, которая в принципе чужда понятиям властной верхушки.