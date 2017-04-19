Реальные доходы белорусов продолжают падать более двух лет

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Белорусские новости
среда, 19 апреля 2017 г. 16:23
По данным Национального статистического комитета Беларуси, реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси продолжают падать более двух лет. За январь-февраль 2017 года они снизились на 3,2% к уровню такого же прошлогоднего периода, пишет интернет-газета naviny.by
Baltarusijos rubliai
© Reuters/Scanpix

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 6,1%.

Доходы населения уменьшаются с 2015 года. Вместе с тем темп падения с начала текущего года замедлился.

В январе 2016 года доходы снизились на 5,4% к январю 2015 года, в январе-феврале 2016 года к аналогичному периоду предшествующего года — на 6,4%, январе-марте — 6,5%, январе-апреле — 6,8%, январе-мае, январе-июне и январе-июле — 7%, январе-августе — 7,1%, январе-сентябре — 7,2%, январе-октябре — 7,3%, январе-ноябре — 7,5%.

В целом за 2016 год доходы населения снизились на 7,3%, а в январе 2017-го — на 4,5%.

Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы заложен рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году на 9,5-11,6%.

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает заявлять о необходимости доведения средней зарплаты в Беларуси до 500 долларов (469.74 евро) в этом году.

При этом, по последним данным официальной статистики, в феврале 2017 года средняя начисленная зарплата работников составила 716,5 рубля, что в пересчете по официальному курсу на 28 февраля составило 381 доллар (358.11 евро).

По мнению экономистов, падение доходов населения в Беларуси обусловлено сокращением инвестиций, падением конкурентоспособности белорусской экономики и производительности труда, оттоком предпринимателей и их материальных активов, а также потерями белорусских производителей на внешних рынках.

«Надо признать, что уровень доходов, который заявлен властями, носит скорее политический и идеологический характер, но никак не был обусловлен четким экономическим фундаментом. Сейчас идет адаптация того, что мы можем зарабатывать, к тому, что мы зарабатываем на самом деле», — заявлял ранее БелаПАН руководитель научно-исследовательского центра Мизеса экономист Ярослав Романчук.

При этом он считает, что неоднократное повторение Лукашенко задачи для правительства в 2017 году достичь среднего уровня зарплат в 500 долларов «является всего лишь мантрой, которая никакого теоретического и практического расчета не имеет».

Белорусские новости
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