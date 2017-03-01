Реальная безработица в Беларуси в четыре раза выше официальной

Фактический уровень безработицы в Беларуси за 2016 год составил 5,8% от экономически активного населения, а это более 200 тысяч человек. Подавляющее большинство из них не спешат идти на биржу труда — пособие мизерное, а нормальную работу все равно не предлагают.

Безработица официальная и фактическая

Данные о фактической безработице в открытом для общественности документе приведены впервые — они опубликованы 27 февраля в докладе Национального статистического комитета о занятости населения и безработице в минувшем году. Информация о фактической безработице получена Белстатом в ходе регулярного выборочного обследования домашних хозяйств.

В Беларуси для определения уровня безработицы пользуются официальной статистикой, которая учитывает в качестве безработных только тех, кто стал на учет на биржу труда.

На конец января 2017 года численность зарегистрированных безработных составила 39,9 тыс. человек — это 0,9% от экономически активного населения. Фактических же безработных в стране в разы больше.

В странах Европы безработица считается по методологии МОТ. Самый маленький уровень безработицы в Исландии. Ниже, чем в Беларуси (5,8%), безработица в Чехии, Германии, Великобритании, Норвегии, Нидерландах, Румынии и Австрии. Чуть больший процент безработных в Польше, Люксембурге, Дании и Швеции.

Уволенных больше, чем принятых на работу

Найти работу в Беларуси сегодня непросто. В декабре прошлого года было принято на работу 40,3 тыс. человек (1,3% среднемесячной численности), уволено по различным причинам 50,5 тыс. человек (1,7%). Коэффициент замещения работников, то есть отношение числа принятых к числу уволенных, в декабре составил 0,798 (в декабре 2015 года — 0,799).

По данным Минтруда, спрос на рабочую силу в 2016 году повысился. На конец сентября в республиканском банке вакансий было 36,4 тыс. объявлений, что составило 132,2% к уровню 2015 года. Коэффициент напряженности на рынке труда страны снизился с 1,6 безработного на одну вакансию на 1 октября 2015 г. до 1,1 на 1 октября 2016 г.

Некоторое снижение конкуренции на рынке труда в 2016 году по сравнению с предыдущим подтверждает и руководитель специализированного проекта РАБОТА.TUT.BY Светлана Шапорова.

«Начиная со второго квартала прошлого года конкуренция на общем рынке труда начала падать и составила 10,5 резюме на одну вакансию, — отметила эксперт. — Пиковая же ситуация была в 2015 году, тогда конкуренция составляла около 16 соискателей на одно место. Нормальной конкуренцией считается 6-8 резюме на позицию».

Шапорова отметила, что особенно напряженная ситуация в последние два года сложилась для студентов и молодых специалистов. В 2015 году на сайте РАБОТА.TUT.BY размещалось в среднем 50 резюме специалистов без опыта работы на одну вакансию, в 2016-м — 44 резюме.

В такой ситуации общество ожидаемо отрицательно приняло декрет № 3, который ввел, по сути, принудительный труд под страхом наказания.

Примет ли государство сигнал?

Порядка 200 тысяч человек, которые не могут найти работу, но при этом не идут на биржу труда, так как не видит в этом смысла, — это значимый показатель и серьезный сигнал для властей о том, что системе мер по поддержке безработных нужны перемены, считает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова.

Европейский подход к выплате пособия по безработице — сохранять процент от заработка. В некоторых странах (например, во Франции и Германии) пособие доходит до 70% от зарплаты, но ограничено определенной суммой, так как существует максимальная сумма, из которой оно начисляется (во Франции это порядка 6 тыс. евро). Безработные в странах ЕС имеют бесплатную медстраховку, им компенсируется плата за жилье и проезд.

В Беларуси средний размер пособия по безработице даже смешно называть — он составляет порядка 27 рублей, то есть около 14 долларов. Правда, сейчас на рассмотрении в правительстве находится проект указа о повышении пособия по безработице.

Согласно проекту указа до 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ, сейчас 180,1 рубля в среднем на душу населения) планируется увеличить пособие по безработице тем, кто уволен в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия, в размере 50% БПМ — уволенным по объективным уважительным причинам, среди которых, например, истечение срока контракта. Однако все равно, согласитесь, и на такие деньги прожить тоже невозможно.

Кроме того, с 2018 года в Беларуси планируется внедрить систему обязательного страхования от безработицы.

Екатерина Борнукова отмечает, что предметно сравнивать проблему безработицы в Беларуси и в странах ЕС некорректно, так как ситуация на рынках труда разная.

«В Беларуси рынок труда практически не регулируется, большинство работает по краткосрочным контрактам на один год, и с работником расстаться при необходимости сокращения штатов очень легко, надо подождать, пока закончится контракт, — отметила Екатерина Борнукова. — Европейский рынок сильно зарегулирован. Например, сложно и дорого уволить человека, который работает на постоянном контракте, так как выходное пособие большое, его размер может доходить в зависимости от выслуги лет до величины зарплаты за год или даже два. Поэтому если работодатель видит кризис как кратковременный, работников не увольняют. В странах ЕС также менее охотно нанимают работников».

Эксперт BEROC отметила, что планируемые государством меры по поддержке безработных будут иметь некоторый социальный эффект, однако «с точки зрения экономики лучше не поддерживать убыточные предприятия, а заплатить пособие по безработице в нормальном размере, дать человеку возможность найти работу на эффективном рабочем месте».

«Размер пособия — это важный инструмент соцзащиты. Другое дело, что пособия не должны являться демотиватором поиска работы», — подчеркнула Екатерина Борнукова.