Реакцию Москвы на пятидневный безвизовый въезд Лукашенко назвал "воплем и воями"

"Документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен всеми государственными органами, в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков для Беларуси, наших союзников и соседей", — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Глава государства обратил внимание "на возникшую по этому поводу в СМИ информационную кампанию".

"Иногда знакомишься с замечаниями этих авторов и диву даешься. Это люди, которые не понимают сути или же специально нагнетают обстановку. Скорее всего, специально. Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть. Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России, — паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек — проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет — компьютер сразу укажет", — сказал президент.

"Поэтому вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств — это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами, — подчеркнул Лукашенко. — Все, о чем мы договаривались, мы свято соблюдаем. Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь".

"Надо спокойно на это реагировать и заниматься своим делом. Понятно, для чего это делается. Хотя этот документ полтора года разрабатывался и согласовывался со всеми нашими соседями, в том числе с Россией. Вот ответ на все эти инсинуации", — заявил глава государства.

9 января был подписан указ президента № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ вступает в силу 12 февраля и распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и некоторые другие государства.

Следует отметить, что в Кремле данное решение назвали внутренним делом Беларуси. "Это абсолютно внутреннее дело Беларуси", — заявил 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Существует аспект именно Союзного государства, но мы убеждены, что все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения. При принятии таких решений, безусловно, отстраивается процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на нашу границу", — добавил Песков.

Было также заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но оно касалось не безвизового въезда в Беларусь для иностранцев, а нового проекта по размещению в республике мигрантов и беженцев на территории, который финансирует ЕС. "У нас с Беларусью Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях. И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства. Это требует среди прочего определения единого списка лиц, которые нежелательны, которые желательны, но это также требует единой политики в области экстрадиции", — заявил Лавров 17 января.