Путину нет нужды брать Беларусь грубо, танками или десантом

На телеканале «112 Украина» Илларионов заявил, что «в сентябре ожидаются крупнейшие в истории маневры на территории Беларуси с участием российских сил численностью чуть ли не до 200 тысяч человек».

По мнению Илларионова, Москва может использовать эти учения, чтобы реализовать против Беларуси некий сценарий хитрой агрессии.

Соревнование мрачных прогнозов

Ярый критик Кремля Илларионов последователен в своих мрачных прогнозах. Еще в сентябре 2014 года он заявил в интервью Naviny.by, что Беларуси грозит аншлюс: «И вопрос заключается не в том, будет такая политика осуществляться или нет, а в том, когда она начнет осуществляться и при каких условиях».

В феврале нынешнего года бывший советник Путина повторил: Беларусь является кандидатом № 1 для интервенции со стороны России.

Сейчас на украинском канале прозвучало помягче: «Я считаю, что это возможно. Но не в смысле прямой агрессии, как это было, например, по отношению к Грузии. Тут возможен гибридный вариант или даже гибро-гибридный».

Но от такого хитрого варианта сторонникам белорусской независимости не легче.

Причем Илларионов не одинок в такого рода прогнозах. В марте на международной конференции «Беларусь и регион» в Минске московский политолог Александр Сытин заявил, что Беларусь «так или иначе» окажется жертвой российской агрессии.

Белорусские аналитики Арсений Сивицкий и Юрий Царик также известны тем, что бьют в набат по поводу российской угрозы, в том числе и в контексте учений «Запад-2017».

Тревогу в связи с учениями высказывают военные и политики в странах Балтии, Польше, Украине.

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает: учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку России и Беларуси к войне с Западом. Министр обороны Эстонии Маргус Тсахкна полагает: Россия может использовать «Запад-2017», чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО.

«Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси», — заявил в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, имея в виду прежде всего угрозу для его страны. По утверждению Турчинова, в маневрах задействуют сто тысяч военнослужащих.

Лукашенко успокаивает

Можно предположить, что по мере приближения срока учений (14—20 сентября) волна таких заявлений будет нарастать. Почему те или иные политические игроки (а также чересчур пристрастные или ангажированные аналитики) раскручивают тему в подобном ключе — об этом можно писать отдельную статью.

Отмечу лишь несколькими штрихами. В странах Балтии сильны исторические фобии, подогретые захватом Крыма; свои интересы у военного лобби в государствах НАТО. Белорусская оппозиция использует любую зацепку, чтобы раскритиковать «дикий крен» режима на восток.

Добавлю, что в какой-то мере этот алармизм парадоксальным образом выгоден и властям Беларуси, поскольку помогает дипломатическими путями доводить Западу: поддерживайте нас, лучше всего материально, и не требуйте слишком много по части демократизации да прав человека. Не то дождетесь, что танки Путина будут на Буге и у Сувалкского коридора.

Но публично белорусское руководство вынуждено успокаивать электорат и зарубежье. Александр Лукашенко 3 февраля заявил журналистам в Минске по поводу «Запада-2017»: «Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска, — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут... Все под контролем».

К слову, основная масса белорусов, похоже, этим объяснениям склонна верить. Согласно опросу, проведенному в марте — апреле Белорусской аналитической мастерской (БАМ, Варшава, руководитель Андрей Вардомацкий), лишь 14,1% респондентов считают, что возможна аннексия части или всей территории Беларуси Россией по образцу присоединения Крыма. А вот 68,3% такой вариант считают невозможным (затруднились ответить 17%, отказались от ответа 0,7%).

Цифры без эмоций

А теперь обратимся к другим цифрам. По данным министра обороны Беларуси Андрея Равкова, общая численность привлекаемых на учения солдат и офицеров — не более 13 тысяч (что не превысит параметров, определенных Венским документом 2011 года). От России, уточнил министр, «для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около трех тысяч военнослужащих и около 280 единиц техники», в том числе до 25 летательных аппаратов.

Да, но учения развернутся на территории обеих стран, охватят пространство от Арктики до белорусских полигонов.

Даже с учетом этого можно говорить об участии «хорошо если 20-30 тысяч военнослужащих», заявил в комментарии для Naviny.by белорусский военный эксперт Александр Алесин.

По его словам, чтобы привлечь 200 тысяч, как говорит Илларионов, России «нужно было бы практически всех своих строевиков отправить на учения». К переброске такого количества войск элементарно не готова инфраструктура обеих стран, отмечает аналитик.

К тому же «нет юридической основы, межгосударственного соглашения», чтобы после учений российские войска могли остаться в Беларуси на постоянной основе, добавил Алесин.

Эффект анаконды надежнее?

Конечно, теоретически можно предположить, что Кремль решит оставить здесь свои войска без договора, внаглую. Но зачем сегодня Владимиру Путину такое обострение?

Да, Запад не станет воевать с Россией за Беларусь, если что такое. Но обложит Россию новыми санкциями так, что станет совсем ни дохнуть ни охнуть.

Между тем и нынешние санкции уже серьезно измотали российскую экономику. Путин сегодня не тот, что был на волне присоединения Крыма. Он думает о положительном фоне для своей избирательной кампании, которая развернется уже в нынешнем году. В этом смысле надежнее не новая внешнеполитическая авантюра, а напротив, нахождение общего языка как с Трампом, так и с Лукашенко (с которым, к слову, произошло замирение на апрельских переговорах в Петербурге).

В общем, главная опасность для независимости Беларуси кроется сегодня не в перспективе вторжения танковых армад Путина или проникновении с востока диверсионно-разведывательных групп для поддержки некой «Могилевской народной республики».

Главная опасность — в отсталости политической и экономической модели Беларуси. Страна отчаянно нуждается в российских субсидиях (прежде всего льготных энергоресурсах) и российском же рынке сбыта. Вопреки курсу на диверсификацию нашей внешней торговли ее привязка к российскому направлению усиливается. На долю России приходится около 40% белорусского экспорта и более половины импорта.

Если говорить о политической системе, то проблема в том, что Лукашенко все замкнул на себя. В стране нет развитого политического класса. У значительной части белорусской номенклатуры, в том числе носящей погоны, — пророссийские мозги.

Данные БАМ свидетельствуют, что 43,8% белорусов черпают новости и информацию из передач российского государственного ТВ, 15,1% — с сайтов российских госСМИ. А 65,7% белорусов положительно относятся к Путину.

Между тем электоральный рейтинг Лукашенко в июне прошлого года, согласно опросу НИСЭПИ, составлял 29,5%. НИСЭПИ придавили, институт больше не проводит опросов, но факт то, что с тех пор уровень жизни белорусов снизился. Их недовольство отразилось в протестах «дармоедов», пик которых пришелся на февраль — март. Поэтому есть все основания полагать, что сегодня рейтинг Лукашенко еще ниже.

Украинский политолог Евген Магда предупреждает: обилие российских телеканалов создает для Беларуси «эффект анаконды» (кольца сжимаются незаметно, а в итоге — удушение). На мой взгляд, можно говорить об эффекте анаконды не только в медийной, но и в экономической, политической и прочих сферах белорусско-российских отношений.

Аншлюс не обязателен

При определенном стечении обстоятельств «не исключен и военный сценарий» действий России против Беларуси, заявил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров. Однако в целом, по его мнению, «основные риски для суверенитета Беларуси создает однобокость ее внешней политики, слишком плотное сотрудничество с Москвой».

Добавлю, что на недавней международной конференции «25 лет внешней политики Беларуси» в Минске старший аналитик Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцов, представляя результаты специального экспертного опроса, сообщил: главным достижением белорусской дипломатии эксперты из десяти стран считают сохранение независимости страны.

Сам характер этого достижения косвенно подтверждает: независимость была и остается под угрозой. И нетрудно сделать вывод, с какой стороны. Если говорить предельно упрощенно, то Запад никогда не станет нападать на Беларусь, прикрытую российской ядерной мощью.

В то же время из-за специфики политической и экономической модели, продолжающегося полета на одном крыле (напомню, это самокритичная метафора Лукашенко) Беларусь в некий час Х может оказаться весьма уязвимой с восточного направления.

Но если аншлюса и не будет (по ряду причин он может оказаться невыгодным Москве даже в ситуации, когда Беларусь можно брать голыми руками), де-факто страна рискует превратиться в слабенького сателлита России с бутафорскими вторичными признаками суверенитета.