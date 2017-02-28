Путин рассказал об "игре вдолгую" с Беларусью

Президент России Владимир Путин считает естественными периодически возникающие споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Беларусью. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Бишкеке, сообщает ТАСС.

«Споры всегда есть, и я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций», — уверен российский президент. «Вполне естественны эти споры: каждая сторона отстаивает свои интересы», — подчеркнул он.

Путин заметил, что Россия оказывает Беларуси большую помощь. «Одних кредитов, выданных на Беларусь, — свыше 6 млрд долларов», — подчеркнул российский президент.

Он напомнил, что Минск получает российскую нефть без пошлин, тогда как результаты переработки этого сырья Беларусь продает за границу, зачисляя пошлину с них в свой бюджет. «Мы об этом не жалеем, потому что, что называется, „вдолгую“ российская экономика получает и получит выгоды от совместной работы. Потому что это усиливает наш синергетический эффект, повышает нашу общую конкурентоспособность, — заявил Путин. — Поэтому это для нас не выброшенные деньги, это все просчитанные шаги в расчете на будущий результат».

Он отметил, что российский рынок полностью открыт для белорусских товаров.

Напомним, в последнее время между Минском и Москвой накопилось немало проблем, начиная с затянувшегося нефтегазового конфликта и заканчивая продовольственными вопросами. Во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявил, что отозвал представителей Беларуси из таможенных органов ЕАЭС, а также, что «не притронется» к Таможенному кодексу союза до разрешения нефтегазового спора. Кроме того, отношения между странами омрачила выдача Минском Баку блогера Лапшина.