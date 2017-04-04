Путин объявил о разрешении газового спора с Беларусью



«Договорились, как и в какие сроки мы это сделаем — сделаем это в течение ближайших 10 дней», — сказал Путин.

По словам Путина, лидеры двух госудаарусью на сегодняшний день не осталось спорных вопросов.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за то, что тот положительно отнесся к вопросу рефинансирования долга.

«Я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией», — сказал Лукашенко.

«Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам», — подчеркнул Путин.

По его словам, лидеры двух государств «нашли возможность взаимных уступок».

С 2016 года белорусские потребители недоплачивали за российский газ компании «Газпром трансгаз Беларусь— (всего за год накопилось около $550 млн), ссылаясь на возможность исчисления цены не из контрактной формулы, а из цен на газ в Европе, которые сильно снизились в тот момен