Как пояснил "Известиям" пресс-секретарь В.Путина Дмитрий Песков, главы двух государств намерены посетить один из полигонов на территории России.
Путин и Александр Лукашенко последний раз вместе наблюдали за маневрами двух армий в ходе учений "Запад-2013" — сначала в Гродненской области Беларуси, после чего перелетели в Калининградскую область России, где на морское побережье высадился десант.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил "Известиям", что в этот раз главы двух государств намерены посетить военный полигон в одном из российских регионов.
Напомним, что грядущие учения вызывают крайнее беспокойство у Литвы, а также в НАТО.
Сегодня командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Россию пригласить СМИ для наблюдения за военными учениями "Запад - 2017" и говорит, что у него нет основания верить информации о масштабах учений, которую предоставляет Москва.
"Русские не дали нам серьезных причин верить цифрам, о которых они говорят", - сказал в пятницу журналистам в Вильнюсе Б.Ходжес на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.
Москва сообщает, что в учениях будет задействовано менее 13 000 военнослужащих, но представители НАТО говорят, что эта цифра искусственно занижена, потому что учения разбиты на отдельные части с целью избежать обязанности приглашать наблюдателей. Б.Ходжес сказал, что Россия могла бы развеять беспокойство, если бы пригласила журналистов наблюдать за учениями, как это делают страны Запада.
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