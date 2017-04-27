Пугало Майдана спрятано. Лукашенко и Порошенко пересеклись в зоне

Белорусские новости
четверг, 27 апреля 2017 г. 14:28
26 апреля, в годовщину чернобыльской катастрофы, Александр Лукашенко и Петр Порошенко усиленно пиарили двусторонний позитив. Говорили о нерушимой дружбе своих народов, подчеркивали, что никто их не в силах разделить и поссорить, пишет в своем комментарии для интернет-газеты naviny.by
© фото пресс-службы президента Украины

Белорусский руководитель даже вспомнил, что «здесь совсем рядом, между Киевом и Черниговом, зарыты и корни моих предков».

Мажорный пафос общения президентов (сначала в Чернобыле, а потом на белорусской территории, в резиденции «Лясковичи») удивительно контрастировал с мрачной, негативной тональностью высказываний Лукашенко и белорусской пропаганды на украинскую тему в предыдущие недели.

Тогда Украина фигурировала в контексте страшилок о «майданутых» (выражение Лукашенко) боевиках, которые якобы набирались экстремистского духа и опыта у южных соседей.

Фантомы белорусской пропаганды

Так, в нашумевшем заявлении белорусского руководителя от 21 марта о поимке десятков боевиков (де-факто после этого начались аресты по делу «Белого легиона») прозвучало, что их лагеря находились, в частности, в Украине.

Украинский след муссировался и в пропагандистских фильмах государственного белорусского телевидения — «Звонок другу», «Белый легион черных душ».

Например, раздувалась история с прорывом некоего джипа с оружием через границу со стороны Украины. Пропагандисты договорились до того, что сравнили обстановку на границе перед Днем Воли 25 марта нынешнего года с той, которая была накануне 22 июня 1941 года.

Казалось бы, такая интенсивная вредительская деятельность с соседской территории должна была вызвать как минимум некий демарш белорусского МИДа: что же вы, соседи дорогие, подлянки строите синеокой республике? Требуем прекращения, объяснений и пр. И отношения с Киевом, по логике вещей, должны были омрачиться, контакты на высшем уровне — заморозиться до выяснения отношений.

Однако зловещая картина стала быстро блекнуть и рассыпаться. В частности, украинская погранслужба доказала, что с их стороны такой джип въехать к нам не мог.

Значит, все было инсценировкой?

Во всяком случае, компетентные белорусские органы и по сей день отмалчиваются по поводу журналистских вопросов, куда девался тот джип, где его задержанные пассажиры, какова судьба заведенного по этому случаю уголовного дела.

В украинском же МИДе, судя по всему, сильно удивились заявлениям о наличии на тамошней территории лагерей для тренировки белорусских боевиков. По горячим следам пресс-секретарь этого ведомства Марьяна Беца деликатно отметила: «Мы можем сказать предварительно, что такие высказывания, на наш взгляд, не соответствуют действительности». И добавила, что это «Россия фактически имеет тренировочные лагеря для наемников и боевиков на оккупированной территории Украины».

Удивились, похоже, и в Службе безопасности Украины. Попросили белорусских коллег объяснить, что имел в виду их президент, говоря о существовании в Украине лагерей для боевиков. Каков был (если был) ответ, мы не знаем.

Интересно, что вечером 23 марта, сразу после скандальных пассажей на украинскую тему, Лукашенко поговорил с Порошенко по телефону. Причем пресс-служба белорусского президента отрапортовала о беседе в абсолютно позитивном ключе — «главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях» и все такое. В подобном духе дала сообщение и пресс-служба Порошенко.

Короче, о джипе, лагерях и боевиках — ни гу-гу. Так были ли «мальчики»?

Киев вынужден мириться с реверансами Минска перед Москвой

Во всяком случае, ежу понятно, что у официального Киева нет никаких резонов вести подрывную работу против белорусского режима.

Украинское руководство ценит ту позицию, которую занял Минск в российско-украинском конфликте (не поддержал агрессию, не присоединился к экономическим санкциям Москвы против Киева).

Конечно, о нейтралитете здесь говорить не приходится. В марте 2014 года Беларусь голосовала в ООН против резолюции о территориальной целостности Украины, в декабре 2016 года — против резолюции о правах человека в Крыму. Но в Киеве хоть и морщатся, однако воспринимают эти шаги (мало влияющие на реальную ситуацию) без излишних эмоций — как минимальную символическую дань Минска суровому восточному союзнику.

Зато на другой чаше весов — куда более важное обещание Лукашенко, что с белорусской территории не будет удара по Украине (читай: не пропустим российские войска). Сегодня в Чернобыле об этом открытым текстом сказал Порошенко: «Я, подчеркиваю, получил твердое заверение от президента Беларуси. Никто никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины».

Показательно, что украинский след в страшилках про боевиков, готовивших-де кровавые события в Беларуси, появился не сразу. Поначалу Лукашенко и госСМИ туманно намекали на руку Москвы в протестах «дармоедов».

Причем в это время продолжался нефтегазовый конфликт с Россией. Но потом, похоже, из Кремля был получен сигнал, что возможен компромисс. И деятели белорусского режима тут же переключили версию — стали утверждать, что за попытками взорвать ситуацию в стране стоят некие силы и структуры в Украине, Литве, Польше…

Причем эти легенды удивительным образом напоминают антиукраинские и антизападные концептуальные матрицы российских спецслужб и московской пропаганды.

Белорусский режим попытается маневрировать и впредь

Порошенко — опытный политик, и потому, вероятно, прагматично отделяет зерна от плевел в отношениях с Минском. Черт с ним, с этим черным пиаром, экономика (как и безопасность) несравненно важнее. Причем для обеих сторон.

Украина, в частности, получает от нас критически большие объемы бензина и дизтоплива. И это давало некоторым московским деятелям повод ругать Лукашенко за то, что на его солярке ездят «танки карателей». Но что бы там ни говорили, а Беларусь, как сообщил сегодня после переговоров Порошенко, увеличит поставки нефтепродуктов в Украину. Бизнес, ничего личного.

В 2016 году по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси. Причем товарооборот за прошлый год вырос на 10,5%, белорусский экспорт — на 13,2%, положительное для нас сальдо составило почти 1,9 млрд долларов.

В первые же месяцы нынешнего года, как отметили сегодня президенты, товарооборот прирос аж на 40%. Да уж, трудно найти другое внешнеэкономическое направление, на котором Беларусь выглядела бы столь же успешно в нынешнее кризисное время.

«Беларусь готова увеличить поставки в Украину автомобильной и сельскохозяйственной техники, удобрений и стройматериалов. В свою очередь мы заинтересованы в закупках изделий из металла, продукции растениеводства и животноводства», — сообщил Лукашенко по итогам сегодняшних переговоров. Шла речь и о создании новых совместных предприятий.

Так что и политические, и экономические интересы будут заставлять Минск и впредь тесно контактировать с Киевом, как бы ни раздражало кое-кого в Москве такое «якшание с бандеровским режимом».

На само деле это — один из элементов геополитического маневрирования руководства Беларуси, которому не очень хочется, говоря словами Лукашенко, лететь на одном крыле. То есть находиться в чрезмерной зависимости от России.

Репрессии против организаторов и активистов уличных выступлений февраля — марта и недавние договоренности Лукашенко с Владимиром Путиным не отменяют потребности Минска в таком маневрировании. Здесь прекрасно осознают, что замирение с Москвой шатко и не обеспечивает нужных дивидендов.

Другое дело, что репрессивные срывы и боязнь реформ подкашивают возможности многовекторной внешней политики, грозят лишь сильнее привязать Беларусь к России, усилить тот самый опасный крен на одно крыло.

Белорусские новости
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