Программа Беларуси с МВФ предполагает приватизацию госпредприятий

"Предварительные условия программы с МВФ предусматривают, что должна осуществляться предпродажная подготовка десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на государственном уровне", — сообщил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

Кроме того, эксперты Международного валютного фонда рекомендуют белорусским властям в целях повышения эффективности госсектора передать госпредприятия от министерств и концернов под управление единой структуре.

"Пока все это на уровне предложений, дискуссий. Однако если будет создаваться холдинг и он станет рыночным образом управлять госпредприятиями, то международные финансовые организации готовы помочь Беларуси в этом направлении и привлечь специалистов, которые знают, как эта система управления госпредприятиями работает в мире", — сказал эксперт.

На минувшей неделе белорусская делегация находилась в Вашингтоне и обсуждала с представителями Международного валютного фонда условия заключения новой кредитной программы. В состав делегации вошли руководящие работники экономических органов власти — Национального банка, Министерства финансов и Министерства экономики.

Беларусь ведет переговоры с МВФ, необходимые для заключения кредитной программы с фондом, уже практически два года. Процесс этот начался весной 2015 года, когда белорусские власти в сотрудничестве с Всемирным банком стали готовить "дорожную карту" по реформированию экономики.

Однако сторонам пока не удалось выйти на подписание новой кредитной программы. В октябре 2016 года Александр Лукашенко раскритиковал предложения МВФ по реформированию белорусской экономики, заявив, что они направлены на "удушение народа", и дав понять, что белорусская сторона никогда их не примет.

В феврале 2017 года первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский заявил, что по ключевым спорным вопросам в переговорах с МВФ, которые касаются повышения тарифов на коммунальные услуги и реформирования госсектора, удалось найти "развязки".

21 апреля Лукашенко, выступая с посланием белорусскому народу и парламенту, заявил, что Беларусь планирует повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги не за полтора года, как рекомендовал МВФ, а в течение четырех—пяти лет. Кроме того, белорусский руководитель дал понять, что принимать изначальные предложения МВФ по реформированию госсектора страна не будет.

"По госпредприятиям. Нет, это мы не сможем сегодня сделать. Не потому, что это неправильно. Потому, что нам пока это не подходит. Нам надо разобраться сначала с этими предприятиями", — сказал он.