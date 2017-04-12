Президент Беларуси подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

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Tut.by
среда, 12 апреля 2017 г. 14:59
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Это корреспонденту БЕЛТА подтвердила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

Напомним, в конце прошлого года Лукашенко отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС, и это стало одной из основных проблемных точек во взаимоотношениях с Россией.

Более того, президент Беларуси резко высказавшись про то, что «многое, что должно было быть, не работает». «Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов. Без решения проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам», — подчеркнул Лукашенко.

Впрочем, у России тоже были козыри в виде критичных для Беларуси поставок нефти, цены на газ и кредитных ресурсов.

Переговоры между Лукашенко и Путиным по спорным вопросам прошли в Санкт-Петербурге 3 апреля. «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов», — заявили президенты по итогам встречи.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза приходит на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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