Премьер Беларуси встретится с российским коллегой в Москве

Кроме того, «будут затронуты актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики, промышленности и агропромышленного комплекса».

В последний раз Кобяков и Медведев встречались 7 марта в Бишкеке на заседании Евразийского межправительственного совета. Тогда Кобяков заявил о неурегулированности с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдении двусторонних и многосторонних договоренностей об условиях поставок энергоносителей и бездействии на этом фоне Евразийской экономической комиссии.

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база (в отношениях с Россией. — БелаПАН.), которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний, потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию», — сказал премьер-министр Беларуси.

В ответ Медведев заявил, что российская сторона рассматривает увязку многосторонней интеграции с двусторонними проблемами как шантаж. «Здесь (в ЕАЭС. — БелаПАН.) никто никого насильно не держит, мы добровольно все это создали», — подчеркнул российский премьер.

Переговоры между Москвой и Минском об условиях урегулирования нефтегазового спора длятся около года. Белорусские власти настаивают на том, что стоимость российского газа в долларовом эквиваленте должна быть снижена, с чем не согласна российская сторона. Со второй половины 2016 года, реагируя на неуплату Беларусью в полном объеме стоимости газа, российское правительство приняло решение сократить поставки нефти в страну. По действующим соглашениям Россия должна была поставить в Беларусь за год 23 млн тонн нефти, однако по итогам года импорт нефти сократился на 20,8%. 3 марта стало известно, что «Газпром» повысил цену на газ для Беларуси на 6,81% до 141,1 доллара за тысячу кубометров.