Премьер Беларуси пожаловался на дорогой газ и получил отпор от Медведева

Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в Бишкеке, сообщает БЕЛТА.

Кобяков: Отношения Беларуси и России влияют на ЕАЭС

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база (с Россией. — Прим. ред.), которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе, — сказал А.Кобяков. — Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний — потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию».

Премьер отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействии на этом фоне евразийской экономической комиссии.

«Мы поставили задачу реализовать фундаментальность свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, являющихся базисом нашего экономического союза. Вынуждены констатировать, что создаются все новые препятствия и барьеры, — заявил А. Кобяков. — Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании Договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему эта разница так резко растет — не на 1%, не на 5%, и даже не на 10%? А разница в ценах между Беларусью и Российской Федерацией выросла с 38% в начале 2014-го до 110% в 2016 году. Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения разница стала почти в три раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?»

При этом премьер Беларуси подчеркнул, что российские партнеры прекрасно осведомлены, что 96% электроэнергии в Беларуси вырабатывается из российского природного газа.

«Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь согласна двигаться вперед, но мы против того, чтобы делать вид, что мы движемся вперед», — сказал руководитель белорусского правительства.

Медведев: В ЕАЭС никто никого насильно не держит

В ответ на это премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Если уж эта тема была затронута, скажу два слова про газ. Давайте прямо, без обиняков: если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все», — заявил российский премьер.

Медведев призвал коллег помнить об этом при принятии решений, которые блокируют или тормозят интеграцию. «В конце концов, здесь насильно никто никого не держит. Мы это с вами понимаем, мы добровольно все это создали», — подчеркнул российский премьер.

«Участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений — а такие проблемы были, есть и будут, ничего в них драматического нет с учетом интенсивности сотрудничества — переносятся на нашу многостороннюю площадку. Только что это с успехом продемонстрировала белорусская сторона. Исполнение достигнутых нами договоренностей и сам интеграционный процесс в целом становятся заложниками специфически понимаемых национальных интересов. По сути, в отношении других членов союза, которые не вовлечены в спор, возникает совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу: или вы повлияете на решение другой стороны в споре, или мы ничего не подпишем», — подчеркнул Медведев.

Он считает, что ни один участник Евразийского экономического союза не должен позволять размена за общий счет. «Ни одна из сторон не должна в целом — во всяком случае, должна стремиться к этому — пытаться совершать размен за общий счет», — заявил он.

Он также отметил, что сейчас стало модно говорить о потерях. «Обращаю внимание, что страны, входящие в союз, за последние годы нарастили физические объемы экспорта на российский рынок, даже при общем падении стоимостных показателей, что связано в значительной степени с текущими ценами на сырье, на энергоносители, — констатировал Медведев. — Все получили значительные льготы по энергетическому сотрудничеству».

Напомним, А.Кобяков принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. До этого цена на газ для Беларуси составляла 132 доллара за 1000 кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь платит за тысячу «кубов» российского газа 107 долларов, а не 132. 3 марта стало известно, что Россия увеличивает стоимость газа для Беларуси до 141,1 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По данным на 27 февраля 2017 года, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов. Недавно министр энергетики Александр Новак заявил, что без оплаты долга за 2016-й и начало 2017 годов компромисса по газу с Беларусью не будет.