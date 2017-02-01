Представитель МИД Польши: прежнее соглашение о создании "Белсата" упразднено

«Мы охотно начнем с опытной белорусской командой «Белсата» дискуссии о том, как изменить это СМИ, чтобы оно могло найти необходимого спонсора и поднять престиж важного средства белорусской коммуникации», — говорится в статье.

По информации Зюлковского, с 2007 по 2015 годы МИД Польши выделил на поддержку «Белсата» около 175 млн злотых (более 40 млн долларов по текущему курсу), пишет интернет-газета naviny.by

Автор также сообщил, что еще один польский проект — радио «Рация», которое вещает на западную часть Беларуси, ежегодно получает грант в 4 млн злотых (чуть меньше 1 млн долларов).

Всего, по данным представителя МИД, на поддержку различных проектов в Беларуси Польша с 2007 по 2015 годы выделила более 500 млн злотых (свыше 120 млн долларов).

Зюлковски напомнил, что ранее МИД Польши заявлял о намерениях модернизировать «Белсат». Кроме того, польская сторона по-прежнему рассчитывает, что Беларусь разрешит вещание на своей территории TVP Polonia. В конце 2016 года белорусская сторона заявила о том, что готовит соответствующее предложение, отмечает автор статьи. «В скором времени мы узнаем, насколько это будет приемлемо для нашего телевидения», — добавил он.

Следует отметить, что 12 января спикер сената Польши Станислав Карчевски в интервью Rzeczpospolita заявил, что сенат введет поправки, которые позволят профинансировать деятельность телеканала «Белсат» на прежних условиях. При этом он отметил, что мнения в сенате разделились.

«Телеканал «Белсат» должен работать, — сказал Карчевски. — Уважаю достижение директора Агнешки Ромашевской-Гузы и ее команды, потому что это хорошая работа. Телеканал должен финансироваться таким образом, чтобы иметь возможность работать свободно и независимо. В сенате мы вернем финансирование «Белсата», чтобы в этом году канал мог работать на прежних условиях».

О том, что МИД Польши сокращает финансирование «Белсата», а также о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание стало известно в середине декабря минувшего года. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси. Вскоре министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски рассказал о планах польского правительства объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Он заверил, что белорусская редакция «Белсата» не будет закрыта, а ее директору Агнешке Ромашевской-Гузы «предложена работа в TVP Polonia на высоком посту». «Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia», — заверил глава польского МИД.

29 декабря польское издание bankier.pl сообщило, что Ващиковски подтвердил сокращение финансирования «Белсата». Он заявил, что причиной тому увеличение расходов на польские консульские службы и на поддержку сирийских беженцев. Глава МИД при этом подчеркнул, что польское правительство является не владельцем «Белсата», а лишь одним из доноров, и телеканал имеет возможность искать другие источники финансирования. Ващиковски также заявлял о «договоренности с белорусами, что они распространят на территории Беларуси телевидение «Polonia Культура».

3 января замминистра иностранных дел Польши Конрад Шимански заявил, что сокращение финансирования телеканала «Белсат» не связано с политикой, а судьба телеканала не является предметом торга с белорусскими властями.

5 января Ромашевска-Гузы сообщила в «Фейсбуке», что встречалась с премьер-министром Польши Беатой Шидло. «Существованию «Белсата» ничего не угрожает. Ближайший месяц мы посвятим установлению дальнейших правил сотрудничества с Министерством иностранных дел», — написала директор «Белсата».

В тот же день на брифинге в МИД Беларуси было сообщено, что Минск и Варшава пока не договорились о вещании телеканала «Polonia Культура» на территорию Беларуси.

Спутниковый белорусскоязычный телеканал «Белсат» вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция «Белсата» размещается в Варшаве.