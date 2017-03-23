Правозащитники сообщили о задержании 17 человек в Беларуси по обвинению в "массовых беспорядках"

Список, который размещен на сайте правозащитников, дополняется, устанавливаются места содержания. В него попали лидер незарегистрированного оппозиционного белорусского движения «Молодой Фронт» Дмитрий Дашкевич и Виктор Данилов — его называют представителем незарегистрированной белорусской спортивно-патриотической организации «Белый легион».

«Весна» отмечает, что статья за массовые беспорядки предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет.

На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о задержании «готовящих провокацию боевиков».

«Мы уже несколько десятков задержали — не тех, что в автобусах, анархистов с масками — которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», — заявил Лукашенко.

За день до этого белорусский президент заявил, что не допустит дестабилизации обстановки в стране. По его словам, «пятая колонна» предпринимает «попытки нагнетания обстановки» в Беларуси.

Действиями «пятой колонны», в частности, Лукашенко назвал попытку неизвестных в ночь на 20 марта прорваться на территорию Беларуси через границу с Украиной.