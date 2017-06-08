Правозащитники: разыскиваемый Чечней боец ММА Амриев задержан в Беларуси

bbcrussian.com
четверг, 8 июня 2017 г. 12:52
Боец смешанных боевых искусств (ММА) Мурад Амриев, в 2013 году рассказавший о пытках в чеченском МВД, задержан пограничниками в районе белорусского города Добруш, сообщил председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.
© DELFI / Domantas Pipas

"Срочно. Мурад Амриев около полуночи был задержан сотрудниками белорусского погранотряда города Добруш. По информации дежурного погранотряда, до 12 дня он будет находиться на погранпункте города Добруш, а потом отконвоирован в Гомель (Беларусь)", - написал Каляпин в "Фейсбуке" в ночь на четверг.

Амриев находится в розыске по запросу чеченских властей - они обвиняют его в использовании заведомо подложного паспорта. Правозащитники в то же время утверждают, что речь идет об опечатке в паспорте, допущенной сотрудниками паспортного стола. По их версии, поводом для преследования стали заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими.

В 2013 году, по данным издания, Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни. Сотрудники Комитета обратились в отделение Следственного комитета по Чечне, а сам Амриев покинул Россию.

Впоследствии он завоевал титул чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В июне этого года он вернулся в Россию и направился в Москву, чтобы продлить визу, но 4 июня был задержан на границе России и Украины.

6 июня его доставили в здание прокуратуры Брянска и местного отделения СК на транспорте, где, по словам представителей Комитета по предотвращению пыток, его заблокировали чеченские оперативники. По сообщениям СМИ и правозащитников, представители чеченского МВД пытались убедить своих брянских коллег передать им Амриева, чтобы отвезти его в Чечню.

В беседе с Русской службой Би-би-си сотрудник брянского отделения СК на транспорте отрицал, что здание было заблокировано чеченским спецназом.

Как рассказывали присутствовавшие у здания правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, Амриев позже вышел из оцепленного силовиками здания и уехал на автомобиле. Правозащитники отмечают, что никаких юридических претензий к Амриеву у ведомства не оставалось.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Правозащитники: разыскиваемый Чечней боец ММА Амриев задержан в Беларуси

Правозащитники: разыскиваемый Чечней боец ММА Амриев задержан в Беларуси
Боец смешанных боевых искусств (ММА) Мурад Амриев, в 2013 году рассказавший о пытках в чеченском МВД, задержан пограничниками в районе белорусского города Добруш, сообщил председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

МАГАТЭ представила доклад по Белорусской АЭС (8)

Astravyets Nuclear Power Plant
При выборе площадки и проектировании БелАЭС Беларусь предприняла все шаги, чтобы адекватно учесть все аспекты безопасности, включая риски внешних воздействий. Таков основной вывод доклада МАГАТЭ по итогам январской миссии SEED в Беларусь.

Беларусь может получить российский кредит в $700 млн до конца июня (2)

Беларусь может получить российский кредит в $700 млн до конца июня
Средства российского кредита, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече президентов Беларуси и России в апреле, могут поступить в страну до конца этого полугодия, заявил в интервью Sputnik посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

Правозащитники Беларуси требуют проверки информации о пытках в СИЗО КГБ (2)

Baltarusijos KGB pastatas MInske
Правозащитный центр "Весна", "Белорусский Хельсинкский комитет" и другие белорусские правозащитные организации в среду, 7 июня приняли совместное заявление.

Обозреватель: нынешнему белорусскому режиму некуда уходить от путинской России (22)

Обозреватель: нынешнему белорусскому режиму некуда уходить от путинской России
5 июня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей совершил рабочий визит в Москву, где участвовал в совместном заседании коллегий МИД РБ и РФ.
Facebook друзья
Rambler's Top100