Правозащитники: разыскиваемый Чечней боец ММА Амриев задержан в Беларуси

"Срочно. Мурад Амриев около полуночи был задержан сотрудниками белорусского погранотряда города Добруш. По информации дежурного погранотряда, до 12 дня он будет находиться на погранпункте города Добруш, а потом отконвоирован в Гомель (Беларусь)", - написал Каляпин в "Фейсбуке" в ночь на четверг.
Амриев находится в розыске по запросу чеченских властей - они обвиняют его в использовании заведомо подложного паспорта. Правозащитники в то же время утверждают, что речь идет об опечатке в паспорте, допущенной сотрудниками паспортного стола. По их версии, поводом для преследования стали заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими.
В 2013 году, по данным издания, Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни. Сотрудники Комитета обратились в отделение Следственного комитета по Чечне, а сам Амриев покинул Россию.
Впоследствии он завоевал титул чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В июне этого года он вернулся в Россию и направился в Москву, чтобы продлить визу, но 4 июня был задержан на границе России и Украины.
6 июня его доставили в здание прокуратуры Брянска и местного отделения СК на транспорте, где, по словам представителей Комитета по предотвращению пыток, его заблокировали чеченские оперативники. По сообщениям СМИ и правозащитников, представители чеченского МВД пытались убедить своих брянских коллег передать им Амриева, чтобы отвезти его в Чечню.
В беседе с Русской службой Би-би-си сотрудник брянского отделения СК на транспорте отрицал, что здание было заблокировано чеченским спецназом.
Как рассказывали присутствовавшие у здания правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, Амриев позже вышел из оцепленного силовиками здания и уехал на автомобиле. Правозащитники отмечают, что никаких юридических претензий к Амриеву у ведомства не оставалось.