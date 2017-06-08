Правозащитники: разыскиваемый Чечней боец ММА Амриев задержан в Беларуси

Боец смешанных боевых искусств (ММА) Мурад Амриев, в 2013 году рассказавший о пытках в чеченском МВД, задержан пограничниками в районе белорусского города Добруш, сообщил председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

"Срочно. Мурад Амриев около полуночи был задержан сотрудниками белорусского погранотряда города Добруш. По информации дежурного погранотряда, до 12 дня он будет находиться на погранпункте города Добруш, а потом отконвоирован в Гомель (Беларусь)", - написал Каляпин в "Фейсбуке" в ночь на четверг.

Амриев находится в розыске по запросу чеченских властей - они обвиняют его в использовании заведомо подложного паспорта. Правозащитники в то же время утверждают, что речь идет об опечатке в паспорте, допущенной сотрудниками паспортного стола. По их версии, поводом для преследования стали заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими.

В 2013 году, по данным издания, Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни. Сотрудники Комитета обратились в отделение Следственного комитета по Чечне, а сам Амриев покинул Россию.

Впоследствии он завоевал титул чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В июне этого года он вернулся в Россию и направился в Москву, чтобы продлить визу, но 4 июня был задержан на границе России и Украины.

6 июня его доставили в здание прокуратуры Брянска и местного отделения СК на транспорте, где, по словам представителей Комитета по предотвращению пыток, его заблокировали чеченские оперативники. По сообщениям СМИ и правозащитников, представители чеченского МВД пытались убедить своих брянских коллег передать им Амриева, чтобы отвезти его в Чечню.

В беседе с Русской службой Би-би-си сотрудник брянского отделения СК на транспорте отрицал, что здание было заблокировано чеченским спецназом.

Как рассказывали присутствовавшие у здания правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, Амриев позже вышел из оцепленного силовиками здания и уехал на автомобиле. Правозащитники отмечают, что никаких юридических претензий к Амриеву у ведомства не оставалось.