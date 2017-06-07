Правозащитники Беларуси требуют проверки информации о пытках в СИЗО КГБ

 (1)
Deutsche Welle
среда, 7 июня 2017 г. 14:02
Правозащитный центр "Весна", "Белорусский Хельсинкский комитет" и другие белорусские правозащитные организации в среду, 7 июня приняли совместное заявление.
Baltarusijos KGB pastatas MInske
© Reuters/Scanpix

В нем содержится требование к Генпрокуратуре и Следственному комитету провести объективную проверку заявления Сергея Кунцевича о применении к нему пыток в СИЗО КГБ, а также изменить меру пресечения в отношении всех 14 фигурантов уголовного дела "о подготовке массовых беспорядков" (известного также как "Дело "Белого легиона" или "Дело патриотов") и немедленно освободить их из-под стражи с целью предотвращения применения к ним пыток.

Одним из фигурантов этого дела является Сергей Кунцевич. После освобождения под подписку о невыезде 2 июня Кунцевич обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту применения к нему пыток электрошокером во время допроса. Правозащитники записали видеосвидетельство Кунцевича о пытках в СИЗО КГБ.

Первый конкретный факт официального заявления о пытках

Глава незарегистрированного ПЦ "Весна" Алесь Беляцкий в интервью DW объяснил, что и ранее до правозащитников доходили сведения о возможном применении пыток к фигурантам дела о якобы подготовке массовых беспорядков, но теперь есть конкретный факт заявления Сергея Кунцевича в Следственный комитет. "Он (Кунцевич. - Ред.) писал заявления генеральному прокурору, когда находился в СИЗО, но после того, как оказался на воле, он рассказал это правозащитникам, обратился в Следственный комитет. Это дает нам полное право и убежденность утверждать о том, что этот факт мог быть, и мы требуем провести проверку", - сказал Алесь Беляцкий.

Сергей Кунцевич рассказывает, что в течение двух недель содержания в СИЗО КГБ он не имел спального места. Еще ранее правозащитники обращали внимание на неоказание к задержанным по данному делу своевременной медицинской и адвокатской помощи.

"Это все вместе дает нам основание беспокоиться об их судьбе и обращаться к правоохранительным органам, с тем чтобы всех задержанных выпустили из под стражи с целью предупреждения использования пыток и жестокого, бесчеловечного обращения", - объясняет глава ПЦ "Весна". Он напоминает, что могут быть использованы другие меры пресечения, например, подписка о не выезде.

"Учитывая резонанс этого дела и политическую подоплеку, мы считаем, что эти люди могут и должны быть на свободе", - подчеркнул Алесь Беляцкий.

Представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин заявил корреспонденту DW, что ведомство "эту тему не комментирует, идет следствие, оно во всем разберется".

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Правозащитники Беларуси требуют проверки информации о пытках в СИЗО КГБ (1)

Baltarusijos KGB pastatas MInske
Правозащитный центр "Весна", "Белорусский Хельсинкский комитет" и другие белорусские правозащитные организации в среду, 7 июня приняли совместное заявление.

Обозреватель: нынешнему белорусскому режиму некуда уходить от путинской России (22)

Обозреватель: нынешнему белорусскому режиму некуда уходить от путинской России
5 июня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей совершил рабочий визит в Москву, где участвовал в совместном заседании коллегий МИД РБ и РФ.

Лукашенко: молдаване объясняют рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь (2)

Aleksandras Lukašenka
На встрече с молдавским премьером Павлом Филипом, которая прошла во вторник, шестого июня в Минске, Александр Лукашенко отметил, что Молдова и впредь может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству по всем направлениям партнера. Об этом пишет интернет-газета naviny.by

Беларусь заняла второе место в СНГ по сложности налоговой системы (1)

Беларусь заняла второе место в СНГ по сложности налоговой системы
Беларусь заняла второе место среди стран СНГ с самыми сложными условиями для бизнеса в сфере бухгалтерского учета и налоговой отчетности. В мировом рейтинге наша страна занимает 16-е место из 94.

Лавров: Беларусь и Россия завершают подготовку соглашения о взаимном признании виз (3)

Sergejus Lavrovas
Пограничная зона с Беларусью призвана помочь России зафиксировать попадание иностранцев на ее территорию, этот шаг не ограничивает свободу перемещения граждан двух стран.
Facebook друзья
Rambler's Top100