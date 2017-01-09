Православная церковь в Беларуси: вне политики, но в политическом контексте

Лукашенко политически удобнее иметь «свою» церковь. Но он вынужден учитывать весь комплекс сложных отношений с Москвой.

Как связаны в политическом плане понятие «русский мир» и деятельность Русской православной церкви (РПЦ) в Беларуси? Этот вопрос обострился для белорусской общественности после возникновения вооруженного конфликта на востоке Украины. Официально церковь находится вне политики, но ответы иерархов РПЦ на вопросы о белорусском народе, его языке, суверенитете Беларуси однозначно приобретают политическое звучание.

С РПЦ в Беларуси и ее отношением к белорусской национальной идентичности все непросто. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Беларусь в сентябре 2009 года прямо в аэропорту заявил: «Беларусь — родная для всех нас земля, это часть Святой Руси, исторической Руси». А на встрече с Александром Лукашенко патриарх сказал: «Святая Русь — наше историческое наследие — сегодня реализует себя в разных государствах».

Последующие события в Крыму и на Донбассе, видимо, заставили православных иерархов выражаться с большей дипломатичностью.

В частности, митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, в интервью православному телеканалу «Союз»3 января пояснил: «Мы когда говорим о «русском мире», то это речь идет о тех, кто жил в те далекие времена. Русы, которые вышли из днепровской купели, у которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык — у нас столько много общего, единого, у нас один Христос. <…> Поэтому мы когда сегодня говорим о «русском мире», никакой политики в этом нет».

Показательно, что глава Белорусского экзархата является российским гражданином, хотя принятый в 2002 году закон о свободе совести требует, чтобы религиозные организации в нашей стране возглавляли только граждане Беларуси.

У церковников и политиков — разный язык

Отметим, что патриарх Кирилл в своих высказываниях относил к «русскому миру» и «Святой Руси» Беларусь, Россию, Украину, Молдову и Казахстан, но, как объяснялось, говорил о духовной общности, а не политической концепции.

Между тем в политической сфере понятие «русский мир» наполняется иными смыслами, и если мы знаем, что река Днепр берет начало в Смоленской области России и впадает в Черное море в Херсонской области Украины, то у такого вот «русского мира» нет границ.

«Русский мир» может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — «русский мир», — призывал в 2006 году президент РФ Владимир Путин.

В общем, если для РПЦ «русский мир» — это отсылка к истории, к Киевской Руси, то для ряда политиков — лозунг, инструмент организации масс.

И не случайно Лукашенко, некогда назвавший белорусов «русскими со знаком качества», высказался против «русского мира» на подконтрольной территории, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в апреле 2015 года (то есть после начала российско-украинского конфликта): «Много в последнее время говорится об идее некоего «русского мира». Я так понимаю, это не про нас».

В августе того же года он развил свою мысль в интервью негосударственным СМИ: «Я не понимаю, что такое «русский мир», вы — тем более, а наш народ вообще не понимает, какой «русский мир». Тогда можно сказать о белорусском, украинском мире. Это что, какое-то противостояние миров? Поэтому это надуманный, глупый какой-то тезис. Не думаю, что он у белорусов нашел какую-то поддержку. А насторожил действительно очень многих».

Страсти вокруг фигуры Муравьева

Важно, что РПЦ после Архиерейского собора 2011 года прямо запрещает своим иерархам и духовенству «баллотироваться в органы власти и участвовать в предвыборной агитации, даже если их кандидатуры выдвигаются общественными организациями или предлагаются органами власти на местах», «излагать личные политические взгляды с церковного амвона, а также предоставлять для политических мероприятий церковные помещения», «заявлять о поддержке всей церковной полнотой какого-либо государственного строя, какой-либо политической доктрины, какой-либо партии или политического лидера».

Следует отметить, что ранее, в 2008 году, был прецедент, когда протоиерея Федора Повного хотели избрать членом Совета Республики, но священник не получил на это благословения в Москве.

Однако это сейчас церковь отделена от государства, а вот в царской России она была одним из его инструментов. После раздела Речи Посполитой, когда белорусские земли попали в состав России, православная церковь приняла активное участие в русификации присоединенных земель. Широко известна фраза «Что не доделал русский штык — доделает русский чиновник, русская школа и русский поп». Ее приписывают генерал-губернатору Северо-Западного края Михаилу Муравьеву.

В белорусские учебники граф Муравьев еще в советское время вошел «вешателем» за жесткое подавление освободительного восстания 1863-1864 годов, известное также как «восстание Калиновского». Кстати, именно во времена Муравьева белорусские православные храмы по московскому примеру приобрели «луковки» (архитектурный стиль церквей на присоединенных к России белорусских землях отличался самобытностью, а этого российские власти не могли позволить).

В ноябре минувшего года по инициативе научно-просветительского проекта «Западная Русь» и братства в честь архистратига Михаила в одном из минских храмов состоялась заупокойная служба по графу Муравьеву. Это вызвало возмущение национально ориентированной публики.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви (БПЦ) протоиерей Сергий Лепин заявил, что общецерковной программы чествования Муравьева нет, «это частная инициатива храма и объединения «Западная Русь».

При этом Лепин сказал радио «Свобода»,что «Муравьев задушил восстание во главе с Константином Калиновским, но, вместе с тем, он строил церкви, открывал школы, был меценатом, финансировал многие гуманитарные проекты, а также противостоял полонизации, в первую очередь в области образования и документооборота».

Православной церкви в суверенной Беларуси приходится делать оглядку на общественное мнение. Вместе с тем, как следует из комментария Лепина, в руководстве БПЦ хотя и отмежевались от инициативы, но не посчитали ее противоестественной, ведь «вешатель» имел и положительные качества.

Кто и зачем сеет раздор?

Если церковники вне политики, то некоторые миряне как раз делают политику, ссылаясь на религиозные ценности и по-своему интерпретируя их, а также концепцию «русского мира».

Именно прихожане организуют православные военно-патриотические клубы, деятельность которых порой вызывает вопросы. Например, «Наша ніва»выяснила, что под эгидой такого клуба в Витебске белорусских детей вывозили в лагерь в Россию, где их обучал полевой командир Алексей Мильчаков, воевавший на Донбассе. Остался вопрос: почему церковные иерархи своевременно не пресекают такие инициативы мирян?

Впрочем, стоит отметить, что митрополит Павел в интервью телеканалу «Союз» раскритиковал белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко — авторов российского агентства «Регнум», задержанных по уголовному делу за разжигание межнациональной розни: мол, «сеяли раздор».

Аналитики напоминают, что в свое время Лукашенко осторожно высказывался о необходимости большей самостоятельности БПЦ. Понятно, что белорусскому президенту политически удобнее иметь «свою» церковь. Но он вынужден учитывать весь комплекс сложных отношений с Москвой.