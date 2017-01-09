Православная церковь в Беларуси: вне политики, но в политическом контексте

Белорусские новости
понедельник, 9 января 2017 г. 13:55
Лукашенко политически удобнее иметь «свою» церковь. Но он вынужден учитывать весь комплекс сложных отношений с Москвой.
© Фото - president.gov.by

Как связаны в политическом плане понятие «русский мир» и деятельность Русской православной церкви (РПЦ) в Беларуси? Этот вопрос обострился для белорусской общественности после возникновения вооруженного конфликта на востоке Украины. Официально церковь находится вне политики, но ответы иерархов РПЦ на вопросы о белорусском народе, его языке, суверенитете Беларуси однозначно приобретают политическое звучание.

С РПЦ в Беларуси и ее отношением к белорусской национальной идентичности все непросто. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Беларусь в сентябре 2009 года прямо в аэропорту заявил: «Беларусь — родная для всех нас земля, это часть Святой Руси, исторической Руси». А на встрече с Александром Лукашенко патриарх сказал: «Святая Русь — наше историческое наследие — сегодня реализует себя в разных государствах».

Последующие события в Крыму и на Донбассе, видимо, заставили православных иерархов выражаться с большей дипломатичностью.

В частности, митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, в интервью православному телеканалу «Союз»3 января пояснил: «Мы когда говорим о «русском мире», то это речь идет о тех, кто жил в те далекие времена. Русы, которые вышли из днепровской купели, у которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык — у нас столько много общего, единого, у нас один Христос. <…> Поэтому мы когда сегодня говорим о «русском мире», никакой политики в этом нет».

Показательно, что глава Белорусского экзархата является российским гражданином, хотя принятый в 2002 году закон о свободе совести требует, чтобы религиозные организации в нашей стране возглавляли только граждане Беларуси.

У церковников и политиков — разный язык

Отметим, что патриарх Кирилл в своих высказываниях относил к «русскому миру» и «Святой Руси» Беларусь, Россию, Украину, Молдову и Казахстан, но, как объяснялось, говорил о духовной общности, а не политической концепции.

Между тем в политической сфере понятие «русский мир» наполняется иными смыслами, и если мы знаем, что река Днепр берет начало в Смоленской области России и впадает в Черное море в Херсонской области Украины, то у такого вот «русского мира» нет границ.

«Русский мир» может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — «русский мир», — призывал в 2006 году президент РФ Владимир Путин.

В общем, если для РПЦ «русский мир» — это отсылка к истории, к Киевской Руси, то для ряда политиков — лозунг, инструмент организации масс.

И не случайно Лукашенко, некогда назвавший белорусов «русскими со знаком качества», высказался против «русского мира» на подконтрольной территории, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в апреле 2015 года (то есть после начала российско-украинского конфликта): «Много в последнее время говорится об идее некоего «русского мира». Я так понимаю, это не про нас».

В августе того же года он развил свою мысль в интервью негосударственным СМИ: «Я не понимаю, что такое «русский мир», вы — тем более, а наш народ вообще не понимает, какой «русский мир». Тогда можно сказать о белорусском, украинском мире. Это что, какое-то противостояние миров? Поэтому это надуманный, глупый какой-то тезис. Не думаю, что он у белорусов нашел какую-то поддержку. А насторожил действительно очень многих».

Страсти вокруг фигуры Муравьева

Важно, что РПЦ после Архиерейского собора 2011 года прямо запрещает своим иерархам и духовенству «баллотироваться в органы власти и участвовать в предвыборной агитации, даже если их кандидатуры выдвигаются общественными организациями или предлагаются органами власти на местах», «излагать личные политические взгляды с церковного амвона, а также предоставлять для политических мероприятий церковные помещения», «заявлять о поддержке всей церковной полнотой какого-либо государственного строя, какой-либо политической доктрины, какой-либо партии или политического лидера».

Следует отметить, что ранее, в 2008 году, был прецедент, когда протоиерея Федора Повного хотели избрать членом Совета Республики, но священник не получил на это благословения в Москве.

Однако это сейчас церковь отделена от государства, а вот в царской России она была одним из его инструментов. После раздела Речи Посполитой, когда белорусские земли попали в состав России, православная церковь приняла активное участие в русификации присоединенных земель. Широко известна фраза «Что не доделал русский штык — доделает русский чиновник, русская школа и русский поп». Ее приписывают генерал-губернатору Северо-Западного края Михаилу Муравьеву.

В белорусские учебники граф Муравьев еще в советское время вошел «вешателем» за жесткое подавление освободительного восстания 1863-1864 годов, известное также как «восстание Калиновского». Кстати, именно во времена Муравьева белорусские православные храмы по московскому примеру приобрели «луковки» (архитектурный стиль церквей на присоединенных к России белорусских землях отличался самобытностью, а этого российские власти не могли позволить).

В ноябре минувшего года по инициативе научно-просветительского проекта «Западная Русь» и братства в честь архистратига Михаила в одном из минских храмов состоялась заупокойная служба по графу Муравьеву. Это вызвало возмущение национально ориентированной публики.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви (БПЦ) протоиерей Сергий Лепин заявил, что общецерковной программы чествования Муравьева нет, «это частная инициатива храма и объединения «Западная Русь».

При этом Лепин сказал радио «Свобода»,что «Муравьев задушил восстание во главе с Константином Калиновским, но, вместе с тем, он строил церкви, открывал школы, был меценатом, финансировал многие гуманитарные проекты, а также противостоял полонизации, в первую очередь в области образования и документооборота».

Православной церкви в суверенной Беларуси приходится делать оглядку на общественное мнение. Вместе с тем, как следует из комментария Лепина, в руководстве БПЦ хотя и отмежевались от инициативы, но не посчитали ее противоестественной, ведь «вешатель» имел и положительные качества.

Кто и зачем сеет раздор?

Если церковники вне политики, то некоторые миряне как раз делают политику, ссылаясь на религиозные ценности и по-своему интерпретируя их, а также концепцию «русского мира».

Именно прихожане организуют православные военно-патриотические клубы, деятельность которых порой вызывает вопросы. Например, «Наша ніва»выяснила, что под эгидой такого клуба в Витебске белорусских детей вывозили в лагерь в Россию, где их обучал полевой командир Алексей Мильчаков, воевавший на Донбассе. Остался вопрос: почему церковные иерархи своевременно не пресекают такие инициативы мирян?

Впрочем, стоит отметить, что митрополит Павел в интервью телеканалу «Союз» раскритиковал белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко — авторов российского агентства «Регнум», задержанных по уголовному делу за разжигание межнациональной розни: мол, «сеяли раздор».

Аналитики напоминают, что в свое время Лукашенко осторожно высказывался о необходимости большей самостоятельности БПЦ. Понятно, что белорусскому президенту политически удобнее иметь «свою» церковь. Но он вынужден учитывать весь комплекс сложных отношений с Москвой.

Белорусские новости
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Православная церковь в Беларуси: вне политики, но в политическом контексте

Православная церковь в Беларуси: вне политики, но в политическом контексте
Лукашенко политически удобнее иметь «свою» церковь. Но он вынужден учитывать весь комплекс сложных отношений с Москвой.

Миссия МАГАТЭ проведет комплексную оценку стройплощадки БелАЭС (2)

Astravyets nuclear power plant
По словам директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василия Полюховича, эксперты службы МАГАТЭ по обзору строительной площадки и конструкций АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) начнут работу на возводимой в Островце атомной станции 16 января.

"Ъ": Россия намерена сократить поставки нефти в Беларусь (7)

Ъ: Россия намерена сократить поставки нефти в Беларусь
Как выяснила газета "Коммерсант", Россия собирается сократить поставки нефти в Беларусь до 4 млн тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора.

Лукашенко заявил, что не позволит унижать Беларусь (18)

Aleksandras Lukašenka
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Рождество заявил, что не позволит унижать свой народ и страну, обеспечит стабильность и не отдаст государство.

Газом запахло во всех сферах отношений между Минском и Москвой (37)

Газом запахло во всех сферах отношений между Минском и Москвой
Чиновники в обеих частях союзного государства наблюдают за грядущим "апокалипсисом" белорусско-российской безвозмездной дружбы с растущей тревогой и любопытством.
Facebook друзья
Rambler's Top100