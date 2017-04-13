Правоохранительные органы Беларуси взялись за одного из крупнейших бизнесменов

Tut.by
четверг, 13 апреля 2017 г. 11:15
Совладелец холдинга Fenox Global Group Виталий Арбузов оказался в поле зрения белорусских правоохранительных органов по подозрению в неуплате налогов. Эту информацию TUT.BY подтвердили три не связанных друг с другом источника.
© Reuters/Scanpix

«Арбузова задержали в среду. О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — рассказал один собеседник.

«Дело в отношении Арбузова ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Статья 243 — „Уклонение от уплаты сумм налогов“», — сообщил другой источник.

Дозвониться до Виталия Арбузова вечером в среду не удалось. В пресс-службе Комитета госконтроля не подтвердили, но и не опровергли задержание Арбузова.

Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Правоохранительные органы Беларуси взялись за одного из крупнейших бизнесменов

Правоохранительные органы Беларуси взялись за одного из крупнейших бизнесменов
Совладелец холдинга Fenox Global Group Виталий Арбузов оказался в поле зрения белорусских правоохранительных органов по подозрению в неуплате налогов. Эту информацию TUT.BY подтвердили три не связанных друг с другом источника.

Белорусское ТВ показало сюжет о подготовке к акции в Минске на День Воли (2)

Protestai Minske
Журналистское расследование «Белый легион черных душ», показанное 12 апреля в вечернем эфире Беларусь 1, посвящено подготовке к акции в Минске на День Воли.

Предпочтительные отношения: в Минск едет гость из Анкары

Предпочтительные отношения: в Минск едет гость из Анкары
Визит первого заместителя министра иностранных дел Турции Ахмета Йылдыза состоится незадолго перед пасхальным историческим референдумом, который призван сделать Турцию президентской республикой, пишет в "Белорусской деловой газете" политический обозреватель Роман Яковлевский.

Лукашенко и Путин обсудили выполнение заключенных в Петербурге соглашений

Лукашенко и Путин обсудили выполнение заключенных в Петербурге соглашений
Телефонный разговор между президентами Беларуси и России состоялся вечером 11 апреля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений.

Президент Беларуси подписал Таможенный кодекс ЕАЭС (5)

Aleksandras Lukašenka
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Это корреспонденту БЕЛТА подтвердила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Facebook друзья
Rambler's Top100