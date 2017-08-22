Правительство России одобрило Беларуси кредит на 700 млн долларов

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Tut.by
вторник, 22 августа 2017 г. 15:05
Правительство России распоряжением № 1790-р от 19 августа одобрило подписание соглашения с правительством Беларуси о предоставлении Минску в 2017 году государственного финансового кредита на 700 млн долларов.
© Sputnik/Scanpix

Текст документа опубликован во вторник порталом официального опубликования нормативных актов РФ.

Согласно проекту соглашения, кредит Беларусь получит в российских рублях, средства предназначены для погашения и обслуживания в нынешнем году госдолга Беларуси перед Россией. Учет задолженности при этом будут вести в долларах.

Кредит выдается на десять лет, гасить его Минск будет двумя траншами — 15 апреля и 15 октября каждого года начиная с 2018-го. Основной долг Беларусь будет гасить по графику платежей, приведенному в приложении: с 2,5% от суммы в 2018—2022 году (17,5 млн долларов каждый платеж) до 9,5% в апреле и октябре 2027 года (66,5 млн долларов платеж).

Ставка по кредиту установлена на уровне ставки LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах плюс маржа, определяемая как разница между доходностью долларовых евробондов России с погашением через 7 лет и расчетной ставкой 7-летнего процентного свопа в долларах.

Как ранее сообщалось, о выделении Беларуси этого кредита президенты Беларуси и России договорились на встрече в апреле нынешнего года.

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