Правительство РФ одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью

 (5)
Tut.by
четверг, 13 апреля 2017 г. 15:50
Правительство РФ одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили журналистам в пресс-службе российского правительства.
© Reuters/Scanpix

В частности, одобрен протокол о внесении изменений в соглашение от 2011 года между правительствами РФ и Беларуси о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в нашу страну и его транспортировке по газопроводам, расположенным на белорусской территории.

«Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — заявил во время заседания правительства российский премьер Дмитрий Медведев.

Он добавил, что принятый пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или двойственного, разного толкования правил в будущем. «Дополнительные заверения и гарантии по завершившемуся спору мы получили из правительства Белоруссии вчера», — подчеркнул он.

Также одобрен протокол о внесении изменений в соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». Правительство одобрило протокол внесении изменений в соглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Как ранее заявлял российский вице-премьер Аркадий Дворкович, Беларусь обязалась погасить 726 млн долларов долга за поставки газа.

До конца года наша страна будет получать газ за 130 долларов за кубометр. Скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены будут предоставлены за период с 2018 по 2019 год. Отношения стран после этого периода, по словам Дворковича, будут зависеть от дальнейших переговоров.

Восстановление поставок нефти, как пообещал Дворкович, «начнется уже более или менее синхронно с выплатой недоплаченной суммы».

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Правительство РФ одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью (5)

Правительство РФ одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью
Правительство РФ одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили журналистам в пресс-службе российского правительства.

Правоохранительные органы Беларуси взялись за одного из крупнейших бизнесменов

Правоохранительные органы Беларуси взялись за одного из крупнейших бизнесменов
Совладелец холдинга Fenox Global Group Виталий Арбузов оказался в поле зрения белорусских правоохранительных органов по подозрению в неуплате налогов. Эту информацию TUT.BY подтвердили три не связанных друг с другом источника.

Белорусское ТВ показало сюжет о подготовке к акции в Минске на День Воли (2)

Protestai Minske
Журналистское расследование «Белый легион черных душ», показанное 12 апреля в вечернем эфире Беларусь 1, посвящено подготовке к акции в Минске на День Воли.

Предпочтительные отношения: в Минск едет гость из Анкары

Предпочтительные отношения: в Минск едет гость из Анкары
Визит первого заместителя министра иностранных дел Турции Ахмета Йылдыза состоится незадолго перед пасхальным историческим референдумом, который призван сделать Турцию президентской республикой, пишет в "Белорусской деловой газете" политический обозреватель Роман Яковлевский.

Лукашенко и Путин обсудили выполнение заключенных в Петербурге соглашений

Лукашенко и Путин обсудили выполнение заключенных в Петербурге соглашений
Телефонный разговор между президентами Беларуси и России состоялся вечером 11 апреля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений.
Facebook друзья
Rambler's Top100