Правительство РФ одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили журналистам в пресс-службе российского правительства.

В частности, одобрен протокол о внесении изменений в соглашение от 2011 года между правительствами РФ и Беларуси о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в нашу страну и его транспортировке по газопроводам, расположенным на белорусской территории.

«Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — заявил во время заседания правительства российский премьер Дмитрий Медведев.

Он добавил, что принятый пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или двойственного, разного толкования правил в будущем. «Дополнительные заверения и гарантии по завершившемуся спору мы получили из правительства Белоруссии вчера», — подчеркнул он.

Также одобрен протокол о внесении изменений в соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». Правительство одобрило протокол внесении изменений в соглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Как ранее заявлял российский вице-премьер Аркадий Дворкович, Беларусь обязалась погасить 726 млн долларов долга за поставки газа.

До конца года наша страна будет получать газ за 130 долларов за кубометр. Скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены будут предоставлены за период с 2018 по 2019 год. Отношения стран после этого периода, по словам Дворковича, будут зависеть от дальнейших переговоров.

Восстановление поставок нефти, как пообещал Дворкович, «начнется уже более или менее синхронно с выплатой недоплаченной суммы».