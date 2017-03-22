Посольство Украины призвало Беларусь к "информационной гигиене"

Посольство Украины в Беларуси распространило заявление, в котором призывает белорусскую сторону прекратить нападки на соседнее государство.

«Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни и защитников Революции достоинства», — отмечает дипмиссия.

В посольстве отмечают, что подобного рода заявления оскорбляют честь и достоинство украинцев, и совершенно не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивого государства, ставшего площадкой для развития диалога и поддержания отношений с Украиной.

Отметим, что белорусские государственные СМИ зачастую «пугают» граждан страны Майданом и тем, что «все может закончится, как в Украине», если люди будут выходить на площади своих городов.

Накануне Александр Лукашенко и озвучил информацию о том, что на территории Беларуси действовали лагеря по подготовке боевиков. Еще несколько таких же президент нашел «в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)». Впрочем, литовская сторона данную информацию опровергла сразу же.

Напомним также, что по заявлению ГПК, 20 марта через государственную границу пытался прорваться автомобиль марки «Джип», он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия.

Сообщалось, что автомобиль прорывался с украинской стороны, тогда как Украина вообще не подтвердила эту информацию: в Киеве утверждают, что данный автомобиль украинскую границу не пересекал ни на въезд, ни на выезд, на нем были белорусские номера.