Посол Украины вызван в МИД Беларуси из-за слов об учениях

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Белорусский партизан
понедельник, 26 июня 2017 г. 16:15
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был вызван в МИД Беларуси из-за его недавних высказываний об учениях "Славянское братство – 2017". В МИД завляют, что слова посла о "показательном фарсе" для наблюдателей, не отвечают уровню дружественных отношений между странами.
© DELFI

Белорусско-российско-сербские учения "Славянское братство – 2017" прошли в середине июня.

Выступая на конференции Ostrogorski Forum в Минске, Кизим заявил, что наблюдатели на учениях смогли увидеть только "театрализованное представление", тогда как сами учения прошли без международного наблюдения.

"Вчера или позавчера прошли учения «Славянское братство-2017» Беларуси, России и Сербии. Мой военный атташе поехал туда, для них устроили показательный фарс. Им показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать большую открытость", - подчеркнул посол.

Тогда же дипломат отметил, что Беларуси не стоит недооценивать внешние угрозы.

Как говорится в сообщении МИД Беларуси, послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления "не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ".

В МИД подчеркнули, что внимание посла было обращено на то, что "учение «Славянское братство – 2017» было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ. При этом приглашение военных атташе, том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны".

В МИД также заявляют, что "Беларусь в полном соответствии с инициативой главы нашего государства о создании «пояса добрососедства» неизменно демонстрировала в отношении своих украинских соседей военные доверие и открытость. По нашему приглашению военные наблюдатели Украины, как и других соседних государств, наблюдали за активными фазами всех основных военных учений – от «Неман 2001» и до «Запад – 2013». Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей".

При этом в МИЛ подчеркивают, что "в рамках указанных Венских документов в этот период Украина ни разу не приглашала военных наблюдателей из Беларуси для наблюдения за самой крупной военной деятельностью, проводимой на украинской территории. Кроме того, представители аппарата военного атташе Республики Беларусь в Украине с 2013 года не приглашались ни на одно военное многонациональное или национальное учение, проводимое на украинской территории".

Тем не менее, как отмечают в МИД, "белорусская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе".

Белорусский партизан
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