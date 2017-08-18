Посол: у Польши хватает своей энергии, чтобы не закупать ее с БелАЭС

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Tut.by
пятница, 18 августа 2017 г. 10:50
Варшава не хочет политизировать вопрос безопасности БелАЭС, а сама не планирует закупать электроэнергию оттуда, потому что у Польши хватает собственного электричества. Об этом заявил польский посол Конрад Павлик в интервью «Еврорадио».
Astravyets nuclear power plant in Belarus
© Reuters / Scanpix

Павлик заявил, что Польша заинтересована в том, чтобы все возможные недоразумения, связанные со строительством БелАЭС, были «спокойно выяснены и проработаны».

— Для нас самый главный вопрос ― вопрос безопасности. Но мы ни в коей мере, и я это подчеркиваю, не заинтересованы в политизации этого вопроса. Что касается покупки электроэнергии из Островца Республикой Польша, то на данный момент мы в таком импорте не заинтересованы, не имеем в нем нужды. У нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию, прежде всего это бурый и каменный уголь.

По его словам, Польша импортирует минимальное количество электроэнергии, если вообще импортирует. «Белорусская сторона об этом знает и, как мне кажется, понимает», — добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью РИА «Новости» заявил, что страна не будет покупать энергию белорусской атомной станции, так как «в основе нее лежат небезопасные технологии».
В МИД Беларуси пригласили польского посла на беседу, где отметили, что налицо «явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой „европейской солидарности“ под давлением литовской стороны».

Напомним, в июне литовский парламент утвердил закон, в котором утверждается, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности и экологии Литвы, здоровью людей. Этот правовой акт ляжет в основу ограничения на импорт электроэнергии с БелАЭС.

В Латвии вопрос бойкота белорусской электроэнергии не обсуждался, заявил глава МИД этой страны Эдгарс Ринкевичс в интервью TUT.BY.


Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

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