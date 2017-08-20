Половина "карт поляка" в мире выдана гражданам Беларуси

"Мы не должны создавать мифов вокруг "карты поляка". Для Польши "карта поляка" - прежде всего моральная компенсация для бывших граждан Польши, для тех людей, которые почувствовали себя поляками, у которых в советские времена была сложная жизнь из-за того, что они признавали себя поляками", - сказал посол.

"Карту поляка" Республика Польша выдает с 2008 года гражданам всех 15 постсоветских стран. Ряд государств, в частности, Россия и Литва, в связи с этим не раз обвиняли Варшаву в недружественной политике.

Конституционный суд Беларуси еще в 2011 году заявил, что польский закон "О карте поляка" противоречит нормам международного права.

Белорусский парламент через год запретил депутатам пользоваться "картой поляка" и принял поправки в закон о госслужбе, запретив "карту поляка" и для чиновников.

Карта вне раздора?

Мечислав Лысый был в числе первых, получивших "карту поляка" почти 10 лет назад.

Бесплатная многократная польская виза выдается Мечиславу Лысому в соответствии с правами обладателя карты, закрепленными польским законом.

Лысый только что вернулся из Польши, куда ездит часто, преимущественно по делам.

Парадокс ситуации в том, что Лысый - глава официально зарегистрированного в Беларуси, но не признаваемого Польшей "Белорусского союза поляков".

В Беларуси таких Союзов два. В не признаваемом белорусскими властями, но опекаемом Варшавой Союзе поляков со штаб-квартирой в западно-белорусском Гродно более 8 тысяч членов. В официальном - со штаб-квартирой в Минске - 6 тысяч.

Мечислав Лысый говорит, что руководство не любимым Варшавой Союзом никак не сказывается на его правах, гарантированных "картой поляка".

"В следующем году, правда, мне надо будет карту продлевать - посмотрим, как будет", - замечает он.

Для членов руководимого Лысым Союза поляков проблема в ином: польские власти не принимают рекомендации этого Союза в качестве оснований для выдачи "карты поляка".

В польском законе о карте есть "лазейка" для тех, кто не может подтвердить польские корни, но хотел бы считаться поляком. Такие люди должны предоставить справку от польской организации, подтверждающую активное и не менее чем трехлетнее участие претендента в популяризации польского языка и культуры.

"Мы выдавали такие справки, но польской стороной справки от нашего Союза не принимаются во внимание. Неофициальный Союз поляков за без малого десять лет выдал порядка тысячи справок-рекомендаций, к этим рекомендациям отношение совершенно иное", - говорит Мечислав Лысый.

"Агенты влияния" и символ

"Для белорусских поляков карта - благо, она дает ряд преференций в Польше, да и на территории Евросоюза. Для белорусского государства - определенная проблема. Ведь обладатели "карты поляка" априори подвержены влиянию и воздействию со стороны соседнего государства. Резко сказать "агенты влияния", но государство опасается этого, и его решение о запрете иметь "карту поляка" чиновникам и депутатам вполне логично", - замечает Мечислав Лысый.

На "карту поляка" теоретически могут претендовать 300 тысяч белорусских граждан, назвавшихся поляками при последней переписи населения.

Плюс, как уже говорилось, - любой, приложивший усилия для популяризации польского языка и культуры, работающий в общественных организациях польской диаспоры.

Как утверждает Анджей Почобут, известный в Беларуси и в Польше журналист и член Главного совета не признанного белорусскими властями Союза поляков, белорусские поляки стремятся получить "карту" прежде всего из-за чувства национального достоинства.

"Гродненский регион - самое крупное скопление поляков на территории бывшего СССР. Существует достаточно крупная польская диаспора, и удивительно для меня, что некоторые только в связи с "картой поляка" об этом вспоминают. На протяжении многих лет в СССР, да и ранее, поляки в Беларуси слышали: какие вы поляки? Вы - не поляки! И документ, который подтверждает принадлежность к польскому народу, в том числе и по этим причинам такой популярностью пользуется", - убежден Почобут.

Но констатацией принадлежности к польскому народу дело чаще всего и заканчивается, говорит посол Польши в Белоруссии Конрад Павлик.

"Вынужден сказать, что большинство белорусских поляков не пользуется "картой поляка", хранит ее как символ на полочке в кухне", - отметил дипломат.

Споры в соцсетях

Большинство белорусских граждан не пользуются преимуществами, предоставляемыми в Польше "картой поляка", подтверждает и Анджей Почобут. Разве что бесплатная виза популярна да получение европейского образования с европейскими дипломами в польских университетах.

Украинцев - даже без "карт поляка" - в соседней стране работает куда больше, чем граждан Беларуси, свидетельствует статистика.

Из Белоруссии в Польшу, по словам посла Конрада Павлика, переехали жить лишь около тысячи получивших "карту поляка".

Но число в сто тысяч обладателей "карты поляка", названное дипломатом, резко возбудило комментаторов в интернете.

"Поляки хорошо понимают, что дают карту поляка не полякам, а делают это только для того, чтобы потешить свою манию величия", - пишет некто user.

"Фактически отрекаться от своей нации и записываться в иную ради дешевой визы - это называется бытовая проституция! И это еще мягко сказано. Это предательство в чистом виде", - негодует комментатор под ником "Каменная Горка".

"Разборки" и сетевые дискуссии уже ввели в тему и "русский мир", и ссылки на легенды и исторические факты времен Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.

Плюс - увы! - бытовые и просторечные прозвища, которыми в течение столетий награждают друг друга народы-соседи.

"Всякое обращение к национальному вопросу - по-прежнему очень больная тема! И сообщение о 100 тысячах с "картой поляка" - как сто тысяч углей в веками не гаснущий костер! Нет никакой толерантности, к сожалению", - констатирует интернет-пользователь, подписавшийся "Гражданин Мира".