Политолог: в Беларуси идет попытка гибридного переворота

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ru.DELFI.lt
среда, 25 января 2017 г. 10:31
Ситуация в Беларуси сейчас очень серьезная и, по мнению известного российского политолога Андрея Пионтковского, идет попытка гибридного переворота и отстранения Александра Лукашенко. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на ресурсе kasparov.ru.
© Reuters/ Scanpix

А.Пионтковский утверждает, что ситуация в Беларуси - "один из острых сюжетов 2017-го года", а сам А.Лукашенко отчаянно сопротивлялся растворению Беларуси в России все годы своего правления, в ходе чего в Беларуси постепенно выросло осознание собственной государственности. На вопрос о наличии в нынешней Беларуси пророссийской почвы, А.Пионтковский отметил, что "массовой поддержки для своего проекта Москва не найдет".

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- Кажется, от российских энергоресурсов могут отказаться и довольно неожиданные страны. На днях Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет искать альтернативы российской нефти.

— Дело не только в снабжении нефтью. По существу, идет попытка гибридного переворота в Беларуси и отстранения Лукашенко. По крайней мере, наши (российские - DELFI) пропагандисты этим активно занимаются. Кстати, Беларусь ведет себя в этой гибридной войне гораздо решительнее, чем украинское руководство. В Беларуси просто арестовали несколько наиболее отъявленных пропагандистов Кремля. А в Украине один из организаторов расстрелов Майдана и российской интервенции Медведчук не только на свободе, но и ведет ключевые переговоры по обмену пленными и другим важным вопросам.

В Беларуси ситуация сейчас очень серьезная, и в своей пропаганде Лукашенко призывает оппозицию к единству перед лицом угрозы государственности Беларуси со стороны Москвы.

Это один из очень острых сюжетов 2017 года, и развязка может произойти во время запланированных на март совместных учений российских и белорусских войск. Это идеальная возможность для военно-политического переворота.

— Но есть ли сейчас в Беларуси пророссийская почва, на которую могли бы опираться интервенты?

— Лукашенко отчаянно сопротивлялся растворению Беларуси в России все эти годы. С 1995 года, когда Москва помогла Лукашенко захватить власть, от него все время ждали, что не сегодня — так завтра он согласится, чтобы Беларусь вступила в состав Российской Федерации. Тогда сильного национального самосознания в Беларуси еще не было, и при любом другом традиционном номенклатурном лидере Кремль рано или поздно втащил бы ее в свою РФ. Но в лице Лукашенко он столкнулся с настоящим волком, который не намерен был менять свое положение диктатора европейского государства на статус секретаря минского обкома. Всем попыткам поглощения он упорно сопротивлялся. В Беларуси постепенно выросло осознание собственной государственности, и я думаю, что массовой поддержки для своего проекта Москва не найдет. Белорусы очень неплохо относятся к русским, но хотят иметь свое государство.

— Планы Кремля подразумевают, что Беларусь станет только первым шагом, а дальше последуют страны Балтии?

— Думаю, НАТО уже дало ответ на вопрос о странах Балтии, который ядерный шантажист Путин ставил три года назад: "Готовы ли вы умереть за Нарву?" Запад дал очень четкий ответ: "Мы будем защищать Нарву, как и любую другую территорию страны — члена НАТО". И переадресовал вопрос обратно лидеру Дзюдохерии: "А вот вы, господин Путин, готовы умереть за Нарву?" На агрессию против стран НАТО, на мой взгляд, режим сейчас не решится. И никакой Трамп это не изменит, хотя с ним были связаны очень большие надежды. Особенно, когда идиот Гингрич, которого многие считали будущим Госсекретарем при Трампе, произнес свою знаменитую фразу: "Эстония — это пригород Петербурга, и я не стал бы рисковать ради нее ядерной войной". Однако подобные взгляды не получили никакой поддержки в республиканском истеблишменте и наоборот спровоцировали жесткое сопротивление этой капитулянтской линии.

На НАТО Путин уже не замахнется, а ценой военной эскалации в Украине станут неприемлемые для российского общества потери военнослужащих.

Но горькое похмелье после провала операции "Трамп" может подтолкнуть Кремль на какие-то свежие, как ему покажется, посильные постимперские авантюры. В той же республике Беларусь, например. Или в Ливии.

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