Политолог: Беларусь так или иначе окажется жертвой агрессии со стороны РФ

 (7)
Белорусские новости
среда, 1 марта 2017 г. 19:45
В России на сегодняшний день не принято окончательное решение о том, какая политика должна применяться в отношении Беларуси.
© AP/Scanpix

Такое мнение высказал российский политолог, глава North & Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин, выступая 1 марта на международной конференции «Беларусь и регион» в Минске, пишет БелаПАН.

Конференция организована руководителем аналитического проекта Belarus Security Blog Андреем Поротниковым.

«Ситуация складывается таким образом, что Беларусь пока получает определенную отсрочку от давления со стороны России — следующим после Украины объектом российского интереса стала Сирия. Как долго продлится отсрочка, сказать сложно», — отметил он.

При этом Сытин убежден, что «так или иначе Беларусь окажется жертвой российской агрессии».

«Прямое нападение на сегодняшний день маловероятно. Россия будет придерживаться методов гибридной войны. Будет экономическое давление, информационное давление. Единственное, о чем сейчас в России говорят о Беларуси, это то, что она задолжала очень много денег России. В Российской Федерации считают, что Лукашенко изменил России», — сказал политолог.

Политолог: Беларусь так или иначе окажется жертвой агрессии со стороны РФ
© Video kadras

В свою очередь руководитель программы российских исследований белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик отметил, что во главе угла нынешних проблем в белорусско-российских отношениях стоят противоречия в военно-политической сфере.

«В частности, это стремление России реализовать свои геополитический интересы в регионе и обеспечить превращение Беларуси в свой плацдарм для дальнейшего давления на Украину и НАТО», — сказал Царик.

Он также отметил, что, начиная с украинского кризиса, в силу того, что Беларусь проявила «некую нелояльность по отношению к России», Россия приняла решение усилить экономическое давление.

«Но это решение также совпадает и с общей тенденцией развития РФ, связанной с тем, что ресурсы исчерпываются и их уже не хватает для поддержки братской интеграции, — сказал Царик. — Все, что происходит в белорусско-российских отношениях, связано с переформатированием их формата. Россия добивается большей лояльности Беларуси при сокращении поддержки».

Белорусские новости
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Политолог: Беларусь так или иначе окажется жертвой агрессии со стороны РФ (7)

Политолог: Беларусь так или иначе окажется жертвой агрессии со стороны РФ
В России на сегодняшний день не принято окончательное решение о том, какая политика должна применяться в отношении Беларуси.

Беларусь и Россия обсудят разногласия по границе Глава МИД Беларуси оптимистичен по поводу отношений с Россией (7)

Беларусь и Россия обсудят разногласия по границе
Межведомственная белорусско-российская группа в середине марта обсудит миграционные вопросы.

Реальная безработица в Беларуси в четыре раза выше официальной

Реальная безработица в Беларуси в четыре раза выше официальной
Белстат впервые опубликовал цифры фактической безработицы. Работы нет у более чем 200 тысяч белорусов, пишет интернет-газета naviny.by

Лукашенко объявил о нежелании Минска и Тбилиси "дружить против кого-то"

Лукашенко объявил о нежелании Минска и Тбилиси дружить против кого-то
Беларусь и Грузия не собираются "дружить против" других стран. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, передает ТАСС.

Глава МВД Беларуси: в "черном списке" находится 1,7 млн. человек

Глава МВД Беларуси: в черном списке находится 1,7 млн. человек
По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.
Facebook друзья
Rambler's Top100