Политолог: Беларусь так или иначе окажется жертвой агрессии со стороны РФ

Такое мнение высказал российский политолог, глава North & Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин, выступая 1 марта на международной конференции «Беларусь и регион» в Минске, пишет БелаПАН.

Конференция организована руководителем аналитического проекта Belarus Security Blog Андреем Поротниковым.

«Ситуация складывается таким образом, что Беларусь пока получает определенную отсрочку от давления со стороны России — следующим после Украины объектом российского интереса стала Сирия. Как долго продлится отсрочка, сказать сложно», — отметил он.

При этом Сытин убежден, что «так или иначе Беларусь окажется жертвой российской агрессии».

«Прямое нападение на сегодняшний день маловероятно. Россия будет придерживаться методов гибридной войны. Будет экономическое давление, информационное давление. Единственное, о чем сейчас в России говорят о Беларуси, это то, что она задолжала очень много денег России. В Российской Федерации считают, что Лукашенко изменил России», — сказал политолог.

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В свою очередь руководитель программы российских исследований белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик отметил, что во главе угла нынешних проблем в белорусско-российских отношениях стоят противоречия в военно-политической сфере.

«В частности, это стремление России реализовать свои геополитический интересы в регионе и обеспечить превращение Беларуси в свой плацдарм для дальнейшего давления на Украину и НАТО», — сказал Царик.

Он также отметил, что, начиная с украинского кризиса, в силу того, что Беларусь проявила «некую нелояльность по отношению к России», Россия приняла решение усилить экономическое давление.

«Но это решение также совпадает и с общей тенденцией развития РФ, связанной с тем, что ресурсы исчерпываются и их уже не хватает для поддержки братской интеграции, — сказал Царик. — Все, что происходит в белорусско-российских отношениях, связано с переформатированием их формата. Россия добивается большей лояльности Беларуси при сокращении поддержки».