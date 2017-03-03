Почему в Беларуси вдруг резко выросла официальная безработица

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщает, что фактический уровень безработицы в стране по итогам 2016 года составил 5,8% экономически активного населения или около 200 тысяч человек. Эта цифра существенно отличается от обнародованной министерством труда и социальной защиты, по данным которого на январь нынешнего года безработица составила всего 0,9%.

Разные методики подсчета безработных

По информации Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в Беларуси на конец января 2017 года составляло 39,9 тысячи человек. При этом по сравнению с декабрем 2016 года этот показатель вырос сразу на 12,9%. Но почему Белстат дает более 200 тысяч безработных, а Минтруда всего около 40 тысяч?

По мнению экспертов, далеко не все белорусы, кто по разным причинам не работает, горят желанием зарегистрироваться в качестве безработного. Причина - мизерное пособие по безработице, составляющее сейчас 24 белорусских рубля (12 евро) в месяц. А это чуть больше 13% от прожиточного минимума. Кроме того, чтобы получить эту сумму, безработные должны еще и участвовать в общественных работах, например, подметать улицы.

По словам бывшего министра труда Беларуси Александра Соснова, специалисты и раньше утверждали, что реальная безработица в стране намного выше, чем сообщают власти.

"Если считать по методике Международной организации труда (МОТ), то получится одна цифра. А если как в Беларуси, чисто идеологически и популистски, то выходило, что у нас безработицы вообще почти нет", - пояснил Соснов.

Все дело в возможных кредитах?

Соснов не исключает, что сейчас Белстат начал вести подсчет числа безработных по методике МОТ, а давление в этом вопросе на власти Беларуси могли оказать МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, от которых руководство страны хочет получить кредиты.

Данные же Минтруда основывались только на количестве тех, кто был зарегистрирован на бирже труда. А не всех, кто (в соответствии с методологией МОТ) не имеет работы, но хотел бы работать, однако по разным причинам не может трудоустроиться.

В свою очередь лидер профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич считает, что даже нынешние данные Белстата занижены: "Они дают 5,8%, на самом деле безработных в Беларуси раза в три больше".

Виноваты "тунеядцы"?

Между тем часть потерявших работу людей иногда обращается на биржу труда, чтобы избежать статуса тунеядца и не платить установленный президентским декретом налог за "социальное иждивенчество", который составляет 20 базовых величин (460 рублей или свыше 230 евро). Геннадий Федынич подчеркивает, что обращение на биржу труда вовсе не является гарантией получения человеком работы.

По его словам, зарегистрированным безработным дают список предприятий, люди туда приходят, а им отказывают в приеме на работу, поскольку с подачи президента Лукашенко в стране началась "оптимизация" кадров. То есть, продолжает Федынич, на этих предприятиях не знают, что делать со своими работниками, которых нужно фактически сокращать.

Сегодня самая сложная ситуация, говорит профсоюзный лидер, сложилась в небольших городах и райцентрах - в Борисове, Слуцке, Калинковичах, Бешенковичах и других. Кроме того, биржа труда не занимается переобучением безработных. При таких обстоятельствах просто необходимо отменять декрет № 3, уверен глава профсоюза РЭП. Между тем Александр Соснов полагает, что власти вряд ли пойдут на такой шаг, по крайней мере в ближайшее время.

Кому сложнее всего найти работу

По мнению Соснова, среди тех, кому сегодня труднее всего найти работу в Беларуси, - выпускники вузов: "Их наштамповали десятками, если не сотнями тысяч, они сейчас никому не нужны и многие из них уже переквалифицировались и в лучшем случае работают по специальностям, по которым никогда не обучались".

Большие проблемы с поиском работы, добавил экс-министр, испытывают и люди предпенсионного возраста.

Вообще, подчеркивает он, в Беларуси не хватает новых рабочих мест, которые давали бы возможность роста ВВП, поскольку "более 20 лет страна проедала советское наследство, почти не создавая ничего нового".

Пока ситуация никак улучшиться не может, и никакой декрет №3 ее не спасет, заключил Соснов.