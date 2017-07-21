Почему растут платежи Беларуси по госдолгу

Важнейшая проблема для бюджета

Когда Беларусь входила в полосу пиковых выплат (свыше 3 млрд долларов в год) по госдолгу, предполагалось, что этот период будет длиться два года, а по факту он затянулся уже на пять лет, и конца ему пока не видно.

В 2017 году валютные платежи по госдолгу составляют 3,4 млрд долларов. В 2018 году, по данным Минфина, долговая нагрузка на бюджет вырастет.

«Давление на бюджет, обусловленное долговой нагрузкой, в предстоящем периоде будет увеличиваться. В следующем году необходимо погасить около 2,5 млрд долларов валютного государственного долга, еще более 1,2 млрд долларов — направить на его обслуживание», — констатирует начальник Главного управления бюджетной политики Минфина Елена Печень в своей статье, опубликованной в последнем номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит».

Рост выплат по госдолгу в 2018-м обусловлен тем, что в январе будущего года Беларуси нужно будет вернуть держателям евробондов 800 млн долларов — деньги, которые страна занимала в 2011-м году.

Правда, чтобы рассчитаться по старым долгам, наша страна привлекает новые заимствования — в июне 2017-го, как известно, Беларусь разместила два выпуска евробондов на 1,4 млрд долларов.

Возможности рассчитываться по долгам за счет недолговых источников, как выясняется, крайне ограничены. Комитет госконтроля констатирует парадоксальную вещь: белорусский бюджет на протяжении ряда последних лет формируется с профицитом, и это по логике должно приводить к снижению величины госдолга, однако по факту он увеличивается.

«Это связано с тем, что на его погашение направляется незначительная часть профицита. Так, в 2016 году 50% профицита было направлено на увеличение доли государства в уставных фондах организаций, 35,3% — на исполнение обязательств по гарантиям правительства и только 2,4% — на погашение долговых обязательств», — подчеркнул заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо, выступая в июне этого года в парламенте.

По мнению КГК, госдолг уже стал важнейшей проблемой для белорусского бюджета. Без рефинансирования значительной части задолженности выплатить годовой объем долговых обязательств практически нереально.

К слову, годовой объем платежей по госдолгу (составляет в пересчете на нацвалюту около 7 млрд рублей) эквивалентен величине годовых расходов бюджета сразу по нескольким статьям — на национальную экономику, здравоохранение, образование, оборону, правоохранительную деятельность, культуру, СМИ, спорт.

Поэтому неудивительно, что правительство каждый год стремится профинансировать долговые обязательства преимущественно за счет новых заимствований.

В 2018 году, по данным Минфина, 75% от суммы погашения основного долга планируется рефинансировать, на 25% — привлечь недолговые источники. В частности, на погашение части долга правительство собирается направить поступления от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты (480 млн долларов).

«Рост расходов на обслуживание государственного долга создает серьезные риски разбалансированности бюджета. Целью бюджетной политики в среднесрочной перспективе является сохранение управляемого уровня долга, который государство может обслуживать, и инструменты его рефинансирования доступны», — отмечает Елена Печень.

Долговая нагрузка должна снижаться, но может и вырасти

Белорусские экономисты считают, что Беларуси нужно прилагать усилия для снижения долговой нагрузки.

«В течение трех-четырех лет очень желательно добиться конкретных результатов в этом направлении, поскольку госдолг является существенной проблемой для бюджета», — считает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

По оценкам экономиста, долговая нагрузка на бюджет в годовом выражении составляют около 7% ВВП. Платежи по основному долгу государство в основном рефинансирует за счет новых заимствований, а средства бюджета направляет в основном на обслуживание госдолга, но и эти платежи уже немалые. По данным Минфина, платежи по госдолгу в расходах бюджета за 2010-2016 гг. увеличились с 2% до 10%.

«Значительные выплаты по госдолгу приводят к недофинансированию статей в бюджете, которые в любой стране закладывают основу для экономического роста. Речь идет, в частности, о финансировании образования, здравоохранения, инфраструктурных проектов», — отмечает Дмитрий Крук.

Кроме этого, добавляет он, высокая долговая нагрузка является угрозой для финансовой стабильности.

«Нам постоянно приходится искать иностранную валюту, чтобы рефинансировать госдолг, и эта ситуация формируют хроническую нагрузку на золотовалютные резервы. Все понимают, что если в какой-то момент возможности рефинансировать платежи не окажется, последствия для резервов и валютного рынка в целом могут быть весьма неблагоприятные», — говорит Дмитрий Крук.

Поэтому, еще раз обращает внимание эксперт, уровень госдолга очень желательно снизить.

Если посмотреть на тенденцию последних лет, высокая долговая нагрузка стала хронической проблемой для Беларуси, и в краткосрочном периоде ситуация вряд ли изменится, говорит научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

«Если бы экономика «расцвела», ситуация, безусловно, стала бы меняться в лучшую сторону. Однако пока прогнозы не указывают на то, что в стране возобновятся темпы экономического роста выше 5%, которые мы видели до 2009 года», — констатирует Ирина Точицкая

По ее мнению, Минфин будет прилагать усилия, чтобы не допустить роста госдолга, однако конечный результат во многом будет зависеть от ситуации в реальном секторе.

К слову, по данным Нацбанка, около 18% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти. Соответственно, если заемщики не смогут погашать взятые долговые обязательства, исполнять их придется за счет бюджета.

«Динамика госдолга зависит от того, как будет развиваться ситуация в реальном секторе. Если никаких подвижек в сторону роста эффективности наших предприятий не будет происходить, корпоративный госдолг, как мы это уже наблюдали в 2015-2016 гг., может конвертироваться в государственный», — резюмировала Ирина Точицкая.