Почему Москва расщедрилась на новые истребители для Беларуси?

Беларусь купит у России дюжину истребителей Су-30СМ. Контракт заключен на международном авиасалоне «Ле-Бурже-2017» под Парижем.

Это мощные многофункциональные машины поколения «4++». Александр Лукашенко давно мечтал усилить резко стареющую боевую авиацию Беларуси парой десятков подобных самолетов. Так что, можно сказать, его мечта наполовину сбывается.

Но с этим приобретением не все так просто. Поговорим и о подводных камнях сделки.

Лукашенко хотел самолеты вместо российской авиабазы

Белорусский президент не раз (начиная с сочинской 2012 года встречи с Владимиром Путиным) апеллировал к Москве по поводу истребителей. Ведь парк отечественных ВВС, основу которого составляют сделанные еще в СССР летательные аппараты, ветшает катастрофически.

«Если в 2001 году у нас было 266 истребителей и штурмовиков, то на начало текущего года осталось семьдесят с хвостиком, причем большой вопрос, сколько из них летает», — отметил в комментарии для Naviny.by белорусский военный эксперт Александр Алесин. По его словам, «еще пара лет — и всё, не на чем будет летать».

Несколько лет назад Москва среагировала на проблему по-своему: стала пробивать создание собственной авиабазы на белорусской территории — в Бобруйске, где с советских времен сохранился военный аэродром.

Но Лукашенко проявил недюжинное упорство, даже пошел на скандал с Кремлем, отбиваясь от этой затеи. Поскольку понимал, что авиабаза в Бобруйске осложнит (и эта тема стала особенно чувствительной «после Крыма») только-только начатый процесс налаживания отношений Минска с Западом, пишет обозреватель Александр Класковский в интернет-газете naviny.by

Да и в народе, как показала социология, эта идея не пользовалась популярностью. Ну и, конечно, оппозиция тут же стала разыгрывать карту: режим хочет подставить страну под удар, ослабить суверенитет и все такое.

Задело Лукашенко и то, что болезненный для его репутации вопрос об авиабазе Кремль поставил ребром как раз перед президентскими выборами 2015 года.

В феврале нынешнего года белорусский руководитель прокомментировал эту коллизию так: «Зачем тогда перед президентскими выборами, когда вроде бы какие-то телодвижения с Западом пошли, мы базу здесь хотим? Так не базу, а десять или двадцать самолетов посадить хотели — это демонстрация. Она нам нужна, эта демонстрация? Нет».

Кремль не одолжение делает, а свой интерес блюдет

Тогда же Лукашенко поведал и некоторые подробности своей дискуссии с российским коллегой на эту скользкую тему: «Я Путину говорю: надо воссоздавать этот аэродром (в Бобруйске. — А.К.), там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали, зачем десять самолетов? Вы дайте мне двадцать самолетов, у нас отличные пилоты, отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах, вы нам дайте двадцать самолетов, мы же единая группировка. Нет».

Но вот теперь, как видим, таки да. Правда, не 20 машин, а лишь 12. Впрочем, здесь, возможно, вопрос упирается уже в платежеспособность белорусской стороны.

Условия сделки пока не разглашаются. Дмитрий Шугаев, руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, выразился предельно туманно: мол, контракт будет воплощаться в жизнь поэтапно согласно прописанным в договоре срокам.

Между тем Лукашенко 7 апреля, комментируя по горячим следам переломные, положившие конец нефтегазовому конфликту переговоры с Путиным в Петербурге, откровенно сказал: «Я хочу их (российское руководство. — А.К.) подвинуть к тому, чтобы они все-таки оказывали нам поддержку по перевооружению белорусской армии. Притом перевооружению или за их счет, или за малую цену. Мы не сможем за нынешнее вооружение из наших средств платить: у нас нет ни нефти, ни газа, а это в основном источники перевооружения».

Как выяснилось, в Питере между двумя президентами шла речь и конкретно о самолетах, причем Путин, по словам Лукашенко, «сразу подскочил: «А ты знаешь, сколько это стоит?» Я говорю: «Знаю, про самолеты Су-30 — ну, миллионов 20-25». Да, говорю, ладно, половину я заплачу. Потому что они нам нужны сейчас, даже сейчас. Потому что старые модели, «Су» и «МиГи», выходят из эксплуатации, и нам надо более современные».

Алесин в комментарии для Naviny.by пояснил, что 25 млн долларов для Су-30СМ — это самая щадящая цена, а вообще такие машины, в зависимости от комплектации, продаются в дальнее зарубежье и по 35-40 млн: «Там открытая архитектура, и заказчик может попросить любое импортное оборудование».

Но 12 самолетов даже по 25 млн — это в сумме более половины оборонного бюджета Беларуси. Минск явно не в состоянии взять и выложить на бочку такие бешеные по нашим меркам деньги.

Алесин предполагает, что Россия может «пойти на льготирование цен на эти самолеты», а также «колоссальную рассрочку» или лизинг. Причем Москва в этом случае, по мнению эксперта, не столько делает одолжение, оказывает «милость белорусам», сколько печется о своих стратегических интересах на западном направлении, учитывая обострение отношений со странами НАТО.

В частности, отметил собеседник, Россию напрягает размещение базы ЕвроПРО в Польше, батальонов НАТО в государствах Балтии и той же Польше, оснащение польских ударных истребителей F-16 новыми крылатыми ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 900 км.

Прокорм этих монстров влетит в копеечку

К тому же, добавляет Алесин, поставка партии Су-30СМ — это для Москвы еще и «способ более сильной привязки» белорусского союзника (который в последние годы, с точки зрения некоторых российских комментаторов, стал заигрывать с Западом, Китаем, вообще вести слишком самостоятельную внешнюю политику).

Поскольку Су-30СМ — это ударные наступательные самолеты, то их появление здесь может вызвать настороженность у натовских соседей, стать яблоком раздора между Минском с одной стороны, и Польшей, странами Балтии — с другой, предполагает Алесин.

А вот Андрей Поротников, руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog, обращает внимание на то, что «тяжелые двухдвигательные истребители — дорогое удовольствие с точки зрения стоимости жизненного цикла».

«Можно купить машины по приемлемой цене, а потом быть не в состоянии поддерживать их эксплуатационную готовность из-за финансового фактора», — пояснил эксперт в комментарии для Naviny.by.

По его словам, Су-30СМ — безусловно, машина хорошая, одна из лучших в своем классе. Но для Беларуси — «избыточная по возможностям, а может оказаться, что неподъемная по стоимости эксплуатации».

«Тем более что ориентироваться надо на стоимость того же авиатоплива не «как сейчас у нас», а «как сейчас на Западе». Поскольку дешевая российская нефть для Минска может закончиться через пару лет», — добавил Поротников.

Короче, эти Су-30СМ выглядят палкой о двух концах. С одной стороны, укрепляются белорусские ВВС и войска ПВО. К тому же этот жест Москвы может косвенно говорить о том, что она смирилась с отлупом по авиабазе.

С другой стороны, повышаются риски, что российское руководство втянет Минск в свое противостояние с Западом. А вдобавок эти машины могут оказаться слишком дорогим удовольствием в плане эксплуатации.

Тем более что Беларусь в последние годы из-за экономического кризиса была вынуждена ужать оборонный бюджет. И перспектив бурного роста экономики пока не просматривается. Особенно при нежелании руководства страны реформировать экономическую модель.

А бедная страна в нынешнюю эпоху дорогущих высокотехнологичных вооружений в принципе не может создать сильную оборону.