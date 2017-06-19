Почему из Беларуси уходит иностранный капитал?

В условиях, когда зарубежный капитал в страну идти не хочет, белорусское правительство пытается заимствовать ресурсы на внешнем рынке для рефинансирования госдолга.

Кто хотел — уже ушел

Последние данные о деятельности предприятий с иностранным капиталом, опубликованные на прошлой неделе, указывают, что годы рецессии не прошли бесследно. В 2015-2016 гг. число таких организаций сократилось с 7099 до 6575.

Аналогичная динамика с взносами зарубежных инвесторов в уставные фонды белорусских предприятий — за 2015-2016 гг. их объем снизился с 2,65 до 2,33 млрд долларов. При этом следует отметить, что в предыдущие годы (2012-2014 гг.) наблюдался рост как взносов зарубежных инвесторов в уставные фонды белорусских предприятий, так и количества таких предприятий.

Экономисты объясняют отток иностранного капитала из Беларуси падением платежеспособного спроса, который наблюдался в последние годы на фоне рецессии.

«Экономика в последние два года находилась в кризисном состоянии, и некоторые иностранные инвесторы, видимо, сочли нецелесообразным свое дальнейшее присутствие на рынке. Поскольку снижение платежеспособного спроса было весьма заметным, бизнес этого не мог не почувствовать», — отметила в комментарии для БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

На тренд оттока иностранного капитала из Беларуси обратил внимание осенью 2016 года экс-помощник президента Кирилл Рудый, который в настоящее время возглавляет белорусскую дипмиссию в Китае. Он назвал этот процесс «инвестиционным разворотом».

«Падение производства, ВВП, реальных доходов населения и платежеспособного спроса является основным фактором, повлиявшим на настроения инвесторов», — отмечал Кирилл Рудый осенью прошлого года в своей статье, опубликованной в издаваемом Нацбанком «Банковском вестнике».

Для подтверждения своих слов дипломат ссылался на результаты опроса иностранных организаций, проведенного в Беларуси в 2016 году. «По итогам опроса 46 иностранных организаций 33 из них назвали главным барьером для инвестирования в Беларусь падение платежеспособного спроса», — констатирует Рудый.

В 2017 году, как ожидают эксперты, отток иностранного капитала из Беларуси прекратится, поскольку страна вышла из рецессии.

«Те компании с иностранным капиталом, которые хотели уйти из Беларуси, они это уже сделали. Сейчас российский рынок медленно восстанавливается, ВВП Беларуси вышел из отрицательной области, поэтому можно ожидать, что уровень иностранного капитала стабилизируется. При этом пока нет особых предпосылок ожидать, что величина иностранного капитала станет быстро увеличиваться», — отметила Ирина Точицкая.

Кассовый разрыв придется закрывать дорогими заимствованиями

В условиях, когда зарубежный капитал в Беларусь не стремится приходить, белорусское правительство ищет возможности заимствовать финансовые ресурсы на внешнем рынке. Сегодня, 19 июня, белорусская делегация начинает серию встреч с инвесторами (road show) по вопросу размещения еврооблигаций, номинированных в долларах.

Последний раз Беларусь размещала евробонды в 2011 году и длительное время не выходила с новыми выпусками долговых бумаг на международный рынок капитала. Это вполне объяснимо: заимствования посредством еврооблигаций — дорогое удовольствие для Беларуси (купонный доход по семилетнему выпуску на 800 млн долларов, который стране предстоит гасить в начале 2018 года, составляет 8,95% годовых).

Белорусские экономисты предполагают, что занять деньги у западных инвесторов правительству в этот раз удастся дешевле, чем семь лет назад, поскольку страна исправно рассчитывалась по своим обязательствам и сформировала благодаря этому благоприятную кредитную историю.

При этом экономисты оговариваются, что стоимость заимствований будет зависеть от наличия у Беларуси подписанной кредитной программы с Международным валютным фондом.

«Несомненно, в случае заключения кредитной программы с МВФ стоимость западных денег будет ниже. Наличие такой программы — это четкий сигнал инвесторам, свидетельствующий, что макроэкономическая ситуация в стране будет предсказуемой», — отмечает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова.

Однако аналитики финансового рынка не считают, что Беларуси удастся подписать программу с МВФ в ближайшее время, поскольку пока по пути реформ, рекомендуемых валютным фондом, страна не двигается.

«Власти выражают желание занять деньги до конца года, однако маловероятно, что к этому времени нам удастся выйти на программу с МВФ. Без программы с валютным фондом заимствования на внешнем рынке могут быть привлечены под 6% годовых, в случае заключения программы с валютным фондом ставка могла бы быть 5% и ниже», — считает старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

Схожих оценок придерживаются и другие экономисты.

«Беларусь исправно платила по долгам, сформировалась довольно положительная кредитная история, и поэтому стоимость заимствований будет ниже, чем в 2010-2011 годы. Без программы с МВФ деньги, наверное, удастся занять под 7% годовых, с программой — по ставке 5%», — полагает Екатерина Борнукова.

Другое дело, подчеркивает она, что при нынешних темпах роста ВВП Беларуси (за январь-май — 0,9%) стоимость заимствований является высокой.

«Чтобы оправдывать заимствования по ставке 5-7% годовых, у нас должны быть и темпы экономического роста сопоставимые. Сейчас речь идет скорее о том, что в целях рефинансирования госдолга нужно закрывать кассовый разрыв, и поэтому власти соглашаются на ту стоимость размещения еврооблигаций, которая сформируется», — считает Екатерина Борнукова.

Покупатели суверенных облигаций постоянно вынуждены оценивать риски, которые могут повлиять на платежеспособность заемщика и возврат денежных средств. В проспекте эмиссии белорусских бондов перечисляется полтора десятка всевозможных рисков, которые придется принять западным инвесторам, покупая еврооблигации Беларуси. Экономисты выделяют несколько наиболее чувствительных.

«Платежеспособность Беларуси всегда напрямую связана с возможностью рефинансирования части долга. Риск для покупателей белорусских бондов в этой связи заключается в том, что способность республики привлекать новые заимствования для погашения старых может снизиться. Однако пока Россия постоянно рефинансирует долги Беларуси, и поэтому этот риск нельзя назвать высоким», — считает Вадим Иосуб.

Другой риск заключается в непредсказуемости экономической политики Беларуси, полагают эксперты.

«У нас на сегодняшний день проводится сбалансированная монетарная и бюджетно-налоговая политика, однако существуют планы по увеличению средней зарплаты до 1000 рублей. Достижение этой цели может породить очередной кризис в стране, ослабление курса нацвалюты, и обслуживать госдолг в этом случае нам будет сложнее», — резюмировала Екатерина Борнукова.