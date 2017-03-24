Почему белорусских чиновников не пускают учиться за границу?

В последние месяцы, по сведениям БелаПАН, ряд сотрудников органов госуправления проявляли интерес к получению образования за границей, однако не нашли поддержки по этому вопросу со стороны государства.

Белорусские власти считают, что профессиональный уровень чиновников можно повысить и на родной земле, пишет интернет-газета naviny.by

Зарубежное образование карьере не помогает

Карьерный рост белорусских госслужащих — тема интимная, о ней мало кто готов говорить. Возможно потому, что желание наших чиновников получать образование за границей никогда особо не приветствовалось — ни сейчас, ни в былые времена. Хотя стремление учиться за рубежом чиновники демонстрировали еще в 2000-е.

«Чтобы учиться за границей, пришлось уволиться. Однако образование, полученное за границей, причем с сертификатом отличия, на родине бонусом не стало. Уходил с госслужбы начальником подразделения, а после получения западного образования предложили лишь должность ведущего специалиста», — рассказал БелаПАН бывший госслужащий с большим стажем работы.

Белорусские чиновники выражают желание учиться за рубежом и сейчас, причем не где-нибудь, а в том числе в London Business School (занимает первое место в мировом рейтинге бизнес-школ по версии Financial Times).

По сведениям БелаПАН, в последние месяцы ряд специалистов госорганов демонстрировали интерес к получению зарубежного образования, однако поддержки со стороны государства не получили.

«Государство не готово сегодня обучать своих специалистов за рубежом», — сообщил БелаПАН собеседник, знакомый с ситуацией.

По мнению наблюдателей, причина, по которой государство не стремится направлять чиновников за рубеж, вовсе не финансовая — деньги на повышение профессионального уровня госслужащих можно найти не только в бюджете.

«Обучение госслужащих за границей могут оплачивать международные финансовые организации, которые на соответствующие образовательные программы выделяют гранты», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН эксперт, знакомый с условиями предоставления такого финансирования.

Наблюдатели выделяют ряд причин, по которым специалистам госорганов отказывают в долгосрочном обучении за рубежом.

Субъективная причина заключается в том, что руководители министерств и ведомств не хотят терять «рабочих лошадок», которым в случае обучения за границей придется искать временную замену для выполнения текущей работы.

«Ключевой вопрос на госслужбе, когда ты собираешься учиться за границей, — «а кто за тебя работать будет?». В нашей системе госуправления обучение специалистов за рубежом не рассматривается как инвестиция в человеческий капитал», — считает бывший госслужащий.

Еще одна причина, по которой практика обучения чиновников за рубежом в Беларуси не приживается, заключается в позиции государства по этому вопросу.

Год назад Александр Лукашенко, выступая в Овальном зале и отвечая на вопросы депутатов, сказал, что предприятия могут обучать за рубежом специалистов, «которые будут завтра работать на конкретном производстве». В то же время предложение об обучении молодых чиновников за рубежом за счет государства Лукашенко не поддержал.

«То, что мы сегодня соберем людей, которые жизни не попробовали, после вуза или студентов, и отправим их учиться, тысячу человек, половину по дороге потеряем, половину на обратном пути, какое-то количество там останется. И будем обучать людей неизвестно для кого за наш счет», — сказал Лукашенко.

При этом в феврале 2017 года официальный лидер выражал недоумение низким уровнем профессиональной подготовки белорусских чиновников («это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими») и поручал Академии управления повысить их интеллектуальный уровень.

Может ли белорусское образование заменить чиновникам обучение за рубежом?

Какими будут чиновники — такой будет и экономика

Белорусские экономисты, которые учились за границей, констатируют, что уровень образования там намного выше.

«Качество экономического образования в Беларуси сегодня не на высоком уровне. У нас вузовские преподаватели зачастую теоретики», — говорит академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова, получившая степень кандидата наук в Мадридском университете имени Карлоса III.

На Западе, продолжает она, университетскими преподавателями часто являются либо профессиональные исследователи, либо специалисты, которые имеют богатый практический опыт по конкретным темам.

«Государственным служащим с западным образованием будет гораздо проще найти общий язык с иностранными инвесторами. В Казахстане давно действует крупная программа по обучению госслужащих за рубежом, и Беларуси стоило бы последовать этому примеру», — считает Екатерина Борнукова.

Профессиональный уровень белорусских госслужащих повышать необходимо, соглашается председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

«Желательно отбирать людей на раннем этапе их профессионального развития, оплачивать обучение и создавать юридические механизмы их возврата обратно на госслужбу. Тогда у нас может появиться класс современных чиновников», — предполагает Игорь Пелипась.

При этом эксперты уточняют, что обучение чиновников за рубежом — важное, но недостаточное условие для повышения эффективности белорусского системы госуправления.

«Во многих странах доходы чиновников ниже, чем работников коммерческих структур, однако люди идут на госслужбу, потому что ощущают свою востребованность и возможность влиять на судьбу страны. В Беларуси инициативы экономических властей отнюдь не всегда поддерживаются, и это демотивирует людей», — считает Екатерина Борнукова.

В таких условиях многие госслужащие, констатируют наблюдатели, стали предпочитать не высовываться и на совещаниях с руководством даже голову редко поднимают.

«Мотивация многих госслужащих выражается в том, чтобы как-то выполнять свою работу и при этом сильно не высовываться. Инновационную экономику с такой мотивацией чиновников построить будет тяжело», — резюмировал Игорь Пелипась.