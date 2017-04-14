Почему Беларусь запросила миллиард долларов у России

Белорусские власти рассчитывают получить от России новый кредит на миллиард долларов на «хороших условиях», а Москва говорит, что варианты предоставления Минску денег еще «прорабатываются». Каким образом Беларусь получит новый кредит? Почему Минску понадобился миллиард долларов? Каковы возможности у Беларуси платить по долгам самостоятельно?

На эти и другие вопросы БелаПАН постарались ответить белорусские и зарубежные эксперты.

Восточные кредиты могут загнать страну в угол

В былые времена Беларусь занимала у России деньги в долг несколькими путями: первый — межгосударственный кредит, второй — кредит Евразийского фонда стабилизации и развития, третий — кредит российских госбанков под залог белорусских активов, четвертый — покупка российскими банками белорусских гособлигаций.

Теоретически возможен и пятый вариант, который ранее не использовался и заключается в размещении белорусских гособлигаций на российском фондовом рынке.

Белорусские власти сегодня заявляют, что новый российский заем на миллиард долларов страна может получить на «хороших условиях». В каком случае это возможно?

«Под «хорошими» условиями привлечения российского кредита, видимо, подразумеваются льготные ресурсы. Соответственно, речь, скорее всего, не идет о том, чтобы привлечь деньги через российские банки или путем выпуска облигаций на российском рынке. Стоимость привлечения денег в таких случаях будет рыночной, а не льготной», — отметил в комментарии для БелаПАНэксперт белорусского рынка капитала, директор инвестиционной компании «Волат Капитал» Сергей Муханов.

Более того, добавляет он, если Беларусь хотела разместить облигации на российском рынке и занять таким образом деньги, для этого апрельские договоренности на уровне глав государств вообще бы не потребовались.

«Заемные ресурсы на льготных условиях Россия традиционно предоставляет двумя путями — либо через Евразийский фонд стабилизации и развития, либо посредством выделения межгосударственного кредита. Поэтому, если действительно речь идет о «хороших» условиях, будет, вероятнее всего, задействован один из этих механизмов предоставления денег», —предположил Сергей Муханов.

По мнению эксперта, новый кредит Беларуси, вероятнее всего, потребовался в том числе для погашения задолженности (726,2 млн долларов) за газ, которую Беларусь выплатила на этой неделе. Де-факто это означает конвертацию газового долга Беларуси в госдолг.

«С одной стороны, урегулирование нефтегазового спора — существенный позитивный момент для нашей страны. Но с другой, посредством накопления госдолга финансовая зависимость Беларуси от России возрастает, хотя давно пора диверсифицировать источники внешнего финансирования и привлекать ресурсы не только на востоке, но и на западном направлении», — считает Сергей Муханов.

Если этого не сделать, полагает эксперт, «мы можем загнать себя в угол, и с каждым разом деньги на «хороших» условиях просить будет все сложнее».

Неприкосновенные резервы

По мнению зарубежных аналитиков, возможности у Беларуси самостоятельно (без внешних заимствований) рассчитываться по долгам весьма скромные.

«На сегодняшний день мы оцениваем возможности Беларуси самостоятельно погашать внешние суверенные долговые обязательства как достаточно ограниченные», — подчеркнули аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's в комментарии для БелаПАН.

По их оценкам, золотовалютные резервы Беларуси, которые могли бы быть реально направлены на погашение долгов, сегодня невелики. По данным Standard & Poor's, валютные обязательства Нацбанка перед коммерческими банками составляют около 2 млрд долларов. Кроме этого, констатируют аналитики рейтингового агентства, в распоряжении правительства имеется валютный депозит в центральном банке Беларуси «в объеме, превышающем 2 млрд долларов».

Соответственно, приходят к выводу Standard & Poor's, за вычетом всех перечисленных обязательств «чистые» золотовалютные резервы Беларуси составляют менее 1 млрд долларов.

Учитывая низкий уровень резервов Нацбанка, «мы считаем, что правительство не сможет использовать упомянутые ресурсы для обслуживания внешнего государственного долга в полном объеме»,отметили аналитики Standard & Poor's в комментарии для БелаПАН.

Белорусские экономисты также склоняются к мысли о том, что потребность у правительства получить новый российский кредит возникла в связи ограниченными резервами.

«Уменьшение резервов, допустим, на миллиард долларов — фактор, который с психологической точки зрения может негативно повлиять на ожидания экономических агентов. Поэтому имеющиеся небольшие резервы лучше не тратить. Они хоть сильно ни от чего и не спасают, но в то же время их скромный рост являются символом финансовой стабильности в стране», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

Чтобы не тратить скромные резервы, Беларусь предпочитает наращивать госдолг. Хотя в утвержденной Программе социально-экономического развития на 2016-2020 гг. продекларирована обратная цель — «намечено постепенно сократить государственный долг, в том числе за счет ограничения новых заимствований».

Однако пока, как видим, Беларуси сложно отказаться от новых заимствований, и Минск просит новый кредит у Москвы.

«Увеличению госдолга в последние годы способствует плохая внешняя конъюнктура и низкая конкурентоспособность наших производителей — соответственно, валютная выручка оказалась меньше, чем мы ожидали. Приток валюты не соответствует оттоку, и это приводит к накоплению долга», — констатирует Игорь Пелипась.

По оценкам Standard & Poor's, на начало 2017 года совокупный госдолг Беларуси составлял 41,5% ВВП, и дальнейшее увеличение долговой нагрузки на белорусскую экономику нежелательно.

«Учитывая ограниченную эффективность монетарной политики (в том числе из-за высокого уровня долларизации), бюджетная политика является главным инструментом, с помощью которого правительство может воздействовать на экономику страны. Дальнейшее увеличение долговой нагрузки, в свою очередь, может существенно ограничить возможности правительства использовать этот рычаг для противодействия тем или иным шокам», — отмечают аналитики Standard & Poor's.

По их мнению, на сегодняшний день фискальные показатели Беларуси являются слабой стороной суверенного кредитного рейтинга страны.

«Заметное ухудшение бюджетных и долговых показателей может негативно повлиять на суверенные кредитные рейтинги, например, в случае материализации дополнительных условных обязательств, связанных с банковским или государственным сектором, в большем объеме, чем мы ожидаем в данный момент», — резюмировали кредитные аналитики Standard & Poor's.