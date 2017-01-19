По производительности труда Беларусь отстает от развитых стран

БелаПАН
четверг, 19 января 2017 г. 16:19
Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз, пишет агентство БелаПАН.
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© DELFI (E.Savicko nuotr.)

Такие данные приводятся в докладе директора Научно-исследовательского экономического института (НИЭИ) Министерства экономики Александра Червякова, опубликованном в последнем номере издаваемого институтом "Экономического бюллетеня".
С докладом директор НИЭИ выступал на научной конференции осенью минувшего года.

"Перед экономикой Беларуси стоят непростые задачи, связанные со стабилизацией экономического развития страны и выходом на траекторию устойчивого роста, с преодолением рисков и угроз экономической безопасности", — говорится в докладе.

Его автор констатирует, что на протяжении многих лет экономическая модель Беларуси "базировалась на таких традиционных механизмах экономического роста, как увеличение объемов производства за счет дозагрузки производственных мощностей; прямое субсидирование отдельных госпредприятий; мягкая монетарная и фискальная политики". Факторы, которые ранее обеспечивали рост экономики, постепенно стали сдерживающими, а кризисные явления на мировом рынке только усилили эти процессы.

"Во-первых, директивное кредитование и господдержка ограниченного количества предприятий, создание для них "тепличных" условий не стимулировало их к повышению отдачи от вложенных средств и росту конкурентоспособности. Во-вторых, сохранялись невысокая инновационная составляющая экономики и низкая отдача от инвестиций", — отмечает Александр Червяков.

Как следствие, отраслевая структура не претерпела существенных изменений, "поэтому экономика осталась высокозатратной и низкотехнологичной".

"В 2015 году в промышленности доля высокотехнологичного сектора составила 3,2%, а низкотехнологичных производств — более 33%. В то же время в Германии доля высокотехнологичного сектора превышает 9%, Франции и США — 13%. В итоге отмечается почти трехкратное отставание от уровня развитых стран по доле высоких технологий и четырех-пятикратное — по уровню производительности труда в промышленности", — говорится в докладе.

В сегодняшних реалиях главными факторами, от которых зависит рост экономики, являются снижение затрат производства посредством выстраивания и оптимизации бизнес-процессов, а также комплексная модернизация технологий, в том числе управленческих, считает директор НИЭИ.

По его мнению, усилия государства должны быть направлены на реализацию прорывных проектов, которые дадут экономический эффект. "Целесообразным представляется создание центра проектного управления при Совете министров. Основная его цель — сконцентрировать усилия государства на прорывных проектах, выступить катализатором деловой активности и инвестиций в приоритетные направления развития", — считает Александр Червяков.

БелаПАН
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По производительности труда Беларусь отстает от развитых стран

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