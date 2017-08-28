"Срок — декабрь 2019 года. Должна быть полная готовность", — заявил Бондарь.
Напомним, второй энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Главный инженер станции сообщил, что не сомневается в ее безопасности.
"Мы разработали отчет по стресс-тестам, на основе которого регулятор Госатомнадзор готовит национальный отчет. Мы не будем его скрывать. Он пройдет экспертизу наших специалистов, и пускай смотрят эксперты Евросоюза, — сказал Бондарь. — Анализ нашего проекта показал, что он очень хорошо защищен от аварийных событий, природных катаклизмов: наводнений, землетрясений. Эксперты признали, что проект даже не требует корректировки в том виде, в котором он вышел".
Напомним, Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения «3+» вблизи Островца (Гродненская область).
Литва имеет ряд претензий по поводу строительства данной АЭС и считает ее небезопасной, а в Сейме Литвы был принят закон, запрещающий покупать электроэнергию с небезопасных АЭС.
Первый блок Островецкой АЭС планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года
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