Первый блок Островецкой АЭС планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года

"Срок — декабрь 2019 года. Должна быть полная готовность", — заявил Бондарь.

Напомним, второй энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Главный инженер станции сообщил, что не сомневается в ее безопасности.

"Мы разработали отчет по стресс-тестам, на основе которого регулятор Госатомнадзор готовит национальный отчет. Мы не будем его скрывать. Он пройдет экспертизу наших специалистов, и пускай смотрят эксперты Евросоюза, — сказал Бондарь. — Анализ нашего проекта показал, что он очень хорошо защищен от аварийных событий, природных катаклизмов: наводнений, землетрясений. Эксперты признали, что проект даже не требует корректировки в том виде, в котором он вышел".

Напомним, Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения «3+» вблизи Островца (Гродненская область).

Литва имеет ряд претензий по поводу строительства данной АЭС и считает ее небезопасной, а в Сейме Литвы был принят закон, запрещающий покупать электроэнергию с небезопасных АЭС.