Первое ядерное топливо для БелАЭС доставят в конце 2018 года

Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС в Островце прибудет из России в конце 2018 года.

Об этом на пресс-конференции 20 января сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, передает БелаПАН.

«В соответствии с генеральным контрактом российская сторона должна поставить нам топливо для первой загрузки двух энергоблоков и топливо для их перезагрузки, — сказал чиновник. — В настоящее время мы и генподрядчик разрабатываем дополнительное соглашение к контракту, в котором оговариваем все условия поставки ядерного топлива. Там очень много вопросов, которые надо тщательно проработать».

Ранее сообщалось, что первое ядерное топливо для АЭС должно прибыть в Беларусь в конце 2017 года. Вероятно, коррективы в сроках поставки топлива возникли из-за изменения сроков ввода в эксплуатацию первого блока, который ожидается в 2019 году.

Михадюк также напомнил, что корпус реактора доставлен на строительную площадку АЭС в конце прошлого года.

Ранее начальник отдела информации и общественных связей АЭС Эдуард Свирид сообщал, что топливные элементы для Белорусской АЭС представляют собой тепловыделяющие сборки длиной 4,5 метра — комплекты трубок из циркониевого сплава, внутри которых находятся урановые таблетки.

В один реактор типа «ВВЭР-1200» загружается 163 тепловыделяющие сборки, в которых содержится в общем свыше 17 млн урановых таблеток. Вес одной урановой таблетки составляет пять граммов. Количество тепла, которое можно получить от одной такой таблетки, эквивалентно 350 литрам нефти, 360 кубометрам природного газа, 400 килограммам каменного угля или 640 кубометрам древесины.

По словам Свирида, точная стоимость топлива является коммерческой тайной компании-поставщика. Однако представитель АЭС рассказал, что цена одной урановой таблетки составляет порядка 15 евро. Таким образом, стоимость единовременной загрузки одного реактора составляет около 255 млн евро. «Хотя это еще далеко не вся [цена], потому что есть еще и производство, транспортировка», — подчеркнул он.

Тепловыделяющие сборки рассчитаны на три-четыре года работы в реакторе.

Он добавил, что помимо комплекта из 163 тепловыделяющих сборок на Белорусскую АЭС привезут еще две запасные загрузки. «Таким образом, мы запускаем станцию, и у нас уже есть запас топлива на 10-12 лет без всяких экономических и конъюнктурных пертурбаций», — подытожил Свирид.