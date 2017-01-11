Персонал Островецкой АЭС подлежит обязательной проверке спецслужб

В частности, речь идет об обязательной проверке спецслужбами персонала, который сейчас трудится на возведении станции либо же будет на ней работать после запуска.

Документом установлено, что органами госбезопасности Беларуси проводятся проверочные мероприятия в отношении иностранных работников, а также иностранных граждан, претендующих на занятие должностей, и работников подрядных организаций, участвующих в сооружении БелАЭС), «на предмет выявления сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Проверочные мероприятия проводятся с письменного согласия персонала. Но есть отличия между реакциями спецслужб на отказ от таких действий иностранцами и подрядчиками.

«Несогласие иностранного работника или кандидата на должность с проведением в отношении их проверочных мероприятий либо выявление по результатам таких мероприятий сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь являются основаниями для отказа в назначении кандидата на должность либо освобождения иностранного работника от занимаемой должности», сказано в указе.

Несогласие сотрудника подрядной организации влечет отказ спецслужб «в согласовании допуска этого работника на площадку строительства Белорусской атомной электростанции и для выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока эксплуатации данной электростанции».

Подрядчики обязаны представлять госпредприятию «Белорусская атомная электростанция» данные о работниках, необходимые для проведения в отношении их проверочных мероприятий.

Документом также установлено, что иностранные подрядные организации не подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательными актами Беларуси, за привлечение в период с 15 июля 2016 года до вступления в силу настоящего указа иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Беларуси, для осуществления в стране трудовой деятельности, связанной с выполнением строительных и иных работ по сооружению БелАЭС.

Ранее мы сообщали, что иностранцам, работающим на БелАЭС, разрешили иметь счета в зарубежных банках.