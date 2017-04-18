Переговоры Беларуси с МВФ близки к финишу?

На этой неделе власти проведут очередной раунд переговоров с представителями Международного валютного фонда. По этому случаю уже завтра, 18 апреля, белорусская делегация улетает в Вашингтон.

После мартовской встречи Лукашенко с представителями МВФ ходят слухи, что двухлетние переговоры Беларуси с фондом близки к финишу. Так ли это, выясняли Naviny.by.

Визит для выяснения отношений

Работать в Вашингтоне белорусская делегация будет с 19 по 21 апреля. В состав делегации, по информации БелаПАН, вошли руководящие работники экономических органов власти — Национального банка, Министерства финансов, Министерства экономики. Кроме этого, в Вашингтон также полетит представитель Министерства иностранных дел.

«У белорусской делегации запланированы встречи в Вашингтоне с руководством МВФ, Всемирного банка, а также с представителями их профильных департаментов. Конечно же, в ходе переговоров с МВФ в Вашингтоне будут продолжены переговоры об условиях новой кредитной программы», — сообщил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

При этом он отметил, что пока предположения относительно сроков заключения кредитной программы делать преждевременно.

«Визит в Вашингтон покажет, какого прогресса в согласовании позиций в переговорах с МВФ достигнет белорусская делегация. В этом, собственно, и состоит основная задача визита», — подчеркнул собеседник БелаПАН.

Поездку в США можно назвать ответным шагом белорусских властей на мартовский визит представителей Международного валютного фонда, которые приезжали в Минск по приглашению Александра Лукашенко.

Тогда белорусский лидер горячо приветствовал кредиторов, однако официальных заявлений после встречи не последовало.

«После мартовской встречи с Лукашенко представители фонда отмечают, что готовность сотрудничать у белорусской стороны стала гораздо выше, чем осенью, но к чему это приведет, пока неизвестно», — сообщил БелаПАН источник, недавно встречавшийся с представителями МВФ.

Полгода назад, в октябре, отношения между Беларусью и МВФ оказались весьма напряженными. Тогда Александру Лукашенко показалось, что предложения МВФ направлены на «удушение народа», и такая оценка, по информации БелаПАН, неприятно удивила работников европейского департамента валютного фонда.

Теперь, судя по кулуарным отзывам представителей МВФ, которые в марте встречались в Минске с Лукашенко, фон для ведения переговоров стал гораздо лучше. Вот только к чему это приведет?

Беларусь ведет переговоры с МВФ уже два года. Диалог этот начался еще весной 2015 года, когда белорусские власти совместно с местным офисом Всемирного банка готовили «дорожную карту» по реформированию экономики. Однако в 2015-2016 гг., несмотря на длительные переговоры, сторонам так и не удалось выйти на подписание новой кредитной программы.

Без реформ долги будут расти

Тем не менее, экономические власти Беларуси продолжают прилагать усилия, чтобы как-то договориться с МВФ о новой кредитной программе.

Потребность у Минска в сотрудничестве с валютным фондом сохраняется, считают эксперты.

«На государственном уровне есть понимание, что только на российское финансирование полагаться не стоит. Кроме этого, правительство выражает готовность проводить реформы, поэтому оно хотело бы заручиться поддержкой валютного фонда», — считает старший аналитик форекс-брокера Forex Club Валерий Полховский.

По его мнению, визит белорусской делегации в Вашингтон на весеннюю сессию МВФ и Всемирного банка указывает на то, что Беларусь хочет привлекать как восточное, так и западное финансирование. Такую точку зрения разделяют и другие наблюдатели, и считают, что «пряники», которые Беларусь в скором времени получит от России, не снижают важность кредитной программы с МВФ.

«Обещанный российский кредит на 1 млрд долларов пойдет на компенсацию затрат, которые понесла наша страна, погашая задолженность за газ. Транши кредита евразийского фонда, которые нам также выделит Россия, уйдут на рефинансирование старых долгов. Поэтому сказать, что теперь у Беларуси появится намного больше денег, и кредит МВФ нам не нужен, нельзя», — говорит старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

При этом он отметил, что пока явных сигналов в пользу того, что переговоры с МВФ близки к положительному итогу, не видно.

«Никакой конкретной официальной информации о том, как идут переговоры, не просачивается. Белорусская особенность как раз в этом и состоит — вести переговоры с кредиторами непрозрачным для общества образом. Похоже, представители МВФ знают сегодня больше о степени готовности наших властей идти на реформы, чем белорусские граждане», — констатирует Вадим Иосуб.

Эксперты считают, что только реформы, направленные на повышение эффективности экономики, могут позволить снизить долговую нагрузку на экономику.

«Мы видим увеличение доли расходов госбюджета, которые уходят на выплаты по долгам. Согласно данным Минфина, удельный вес таких платежей по отношению к расходам бюджета вырос за 2010-2016 гг. с 2% до 10%», — констатирует финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

С другой стороны, отмечает эксперт, ВВП Беларуси в долларовом выражении за последние годы существенно сократился, и экономический рост в стране пока не возобновился.

«Важно, чтобы деньги, которые мы привлекаем, способствовали экономическому росту. Если ВВП в долларовом выражении будет расти, доходы бюджета увеличатся, тогда и долговая нагрузка на экономику может снизиться», — предполагает Александр Муха.

Однако до сих пор, констатируют эксперты, заемные ресурсы Беларусь привлекала для покрытия дефицита финансирования, а не для проведения реформ, которые бы способствовали экономическому росту.

«Размер госдолга, когда величина заимствований превышает критическую величину, может оказывать большую нагрузку на экономику. Поэтому очень важно четко понимать, для чего государство одалживает деньги», — подчеркивает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Кредит МВФ в 2009 году, напоминает эксперт, выдавался Беларуси на структурное реформирование экономики, однако по факту эта цель достигнута не была.

«Поэтому валютный фонд сегодня хочет получить гарантии того, что в рамках новой кредитной программы условия по реформированию экономики будут выполнены», — считает Ирина Точицкая.

Первый вице-премьер Василий Матюшевский заявлял в феврале 2017 года, что по спорным вопросам в переговорах с МВФ, которые касаются повышение тарифов на коммунальные услуги и реформирования госсектора, найдены «развязки».

Визит белорусской делегации в Вашингтон покажет, насколько предложения белорусских властей удовлетворят валютный фонд. От этого зависит, сколько еще месяцев или лет будут длиться переговоры официального Минска с МВФ…