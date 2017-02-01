Перед встречей по Донбассу в Минске задержан украинский журналист

Виталий Сизов прибыл в Минск освещать очередной раунд переговоров по Украине в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина-Россия-ОБСЕ). Сизов имеет аккредитацию белорусского МИД, необходимую для работы иностранных корреспондентов в Беларуси.

"Сегодня около 2:00 по местному времени меня из отеля Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 06:00. Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года", - написал Сизов на своей странице в "Фейсбуке".

"У Беларуси и РФ есть союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь (фактически общая внешняя граница — пересекая границу Беларуси, фактически пересекаешь границу РФ), - пишет журналист. - В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд - инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог. Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать. Спасибо украинскому консульству и посольству за оперативную реакцию и помощь".

По информации украинского посольства в Минске, Виталий Сизов планирует остаться в белорусской столице до оглашения итогов очередного заседания Трехсторонней контактной группы.

Как передает из Минска корреспондент Русской службы Би-би-си, в течение последних месяцев Москва неоднократно упрекала белорусские власти в ненадлежащем исполнении согласованной визовой политики и настаивала на активизации работы по введению единой визы союзного государства.

Минск заявляет, что добросовестно выполняет обязанности по охране внешней границы союзного государства.

Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске 1 февраля начались с обсуждения в рабочих подгруппах ситуации в Авдеевке - пригороде Донецка, оказавшемся в центре возобновившихся боевых действий между украинскими военными и отрядами самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Итоговое заседание с участием представителей самопровозглашенных "народных республик" Донбасса намечено на вторую половину дня.