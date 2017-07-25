ПАСЕ: введение моратория на смертную казнь - вопрос политической воли Минска

"Мы вновь требуем отменить два смертных приговора, вынесенные в Беларуси. Пришло время положить этому конец, - говорится в документе. - Ничто в Конституции или законодательстве Беларуси не помешало бы президенту Лукашенко или парламенту сделать этот шаг. Мораторий - это просто вопрос политической воли".

Спецдокладчики ПАСЕ еще раз призвали белорусские власти "присоединиться к европейской семье" стран, отказавшихся от смертной казни, и в срочном порядке ввести мораторий на нее.

Приговор черным риелтерам

Могилевский областной суд 21 июля вынес приговор банде черных риелторов, от рук которых погибли шесть человек. Двое подсудимых были приговорены к расстрелу.

Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь. За последние 20 лет там были расстреляны более 400 приговоренных к исключительной мере наказания.

Последний приговор был исполнен в мае 2017 года, напоминает агентство AFP. В июне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась возвращать Беларуси статус специально приглашенного государства из-за отсутствия в стране моратория на смертную казнь.