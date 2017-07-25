ПАСЕ: введение моратория на смертную казнь - вопрос политической воли Минска

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Deutsche Welle
вторник, 25 июля 2017 г. 16:45
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) уверены, что ничто не может помешать властям в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчиков ПАСЕ по отмене смертной казни Ива Крюштана и по ситуации в Беларуси Андреа Ригони, обнародованном 24 июля в связи с вынесением в Могилеве двух смертных приговоров.
© RIA Novosti / "Infogra"

"Мы вновь требуем отменить два смертных приговора, вынесенные в Беларуси. Пришло время положить этому конец, - говорится в документе. - Ничто в Конституции или законодательстве Беларуси не помешало бы президенту Лукашенко или парламенту сделать этот шаг. Мораторий - это просто вопрос политической воли".

Спецдокладчики ПАСЕ еще раз призвали белорусские власти "присоединиться к европейской семье" стран, отказавшихся от смертной казни, и в срочном порядке ввести мораторий на нее.

Приговор черным риелтерам

Могилевский областной суд 21 июля вынес приговор банде черных риелторов, от рук которых погибли шесть человек. Двое подсудимых были приговорены к расстрелу.

Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь. За последние 20 лет там были расстреляны более 400 приговоренных к исключительной мере наказания.

Последний приговор был исполнен в мае 2017 года, напоминает агентство AFP. В июне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась возвращать Беларуси статус специально приглашенного государства из-за отсутствия в стране моратория на смертную казнь.

Deutsche Welle
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ПАСЕ: введение моратория на смертную казнь - вопрос политической воли Минска (1)

ПАСЕ: введение моратория на смертную казнь - вопрос политической воли Минска
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) уверены, что ничто не может помешать властям в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчиков ПАСЕ по отмене смертной казни Ива Крюштана и по ситуации в Беларуси Андреа Ригони, обнародованном 24 июля в связи с вынесением в Могилеве двух смертных приговоров.

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