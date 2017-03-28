Парламент Беларуси отказался вводить "День тунеядца"

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bbcrussian.com
вторник, 28 марта 2017 г. 16:50
Комиссия по государственному строительству парламента Беларуси не согласилась с предложением группы граждан учредить в стране День тунеядца.
© DELFI. Foto - Ksenija Avimova

"Профессиональные праздники устанавливаются в знак признания заслуг работников отдельных профессий, отраслей хозяйства и сфер деятельности. В связи с вышеизложенным депутаты - члены постоянной комиссии не видят оснований для установления праздника, указанного в обращении", - говорится в ответе заместителя председателя комиссии Анатолия Ткачука одному из заявителей - могилевскому активисту Алексею Павловскому.

Коллективное предложение 79 граждан учредить государственный праздник - День тунеядца - было направлено в нижнюю палату белорусского парламента и в администрацию президента страны Александра Лукашенко 3 марта.

"Белорусские тунеядцы, которых насчитали почти полмиллиона, умудряются, не получая зарплаты, участвовать в финансировании государственных расходов. Я считаю, что эти люди достойны того, чтобы у них был свой праздник", - заявил агентству БелаПАН активист Павловский, подчеркнув, что считает отказ депутатов неправильным.

День тунеядца граждане предлагали отмечать 31 августа, в день рождения Лукашенко. В его официальной биографии датой рождения долгое время числилось 30 августа 1954 года, но затем он уточнил у матери обстоятельства своего рождения и выяснил, что появился на сет 31 августа. Этот день совпадает с днем рождения младшего сына президента - Николая.

В течение полутора месяцев в Белоруссии проходят "Марши нетунеядцев", где граждане выражают протест взиманию налога с официально не работавших в течение полугода граждан и выступают против ухудшения своего финансово-экономического положения.

Протесты все чаще сопровождаются политическими лозунгами, резкой критикой белорусских властей. Сотни граждан в разных городах Белоруссии были наказаны за участие в протестах штрафами и административными арестами, но акции продолжаются.

В минувшее воскресенье, например, силы охраны правопорядка предотвратили проведение акции в Бобруйске, задержав около 40 человек, в том числе восьмерых журналистов.

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