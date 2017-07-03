Парад ко Дню независимости в Минске: смешались танки, БТРы, сантехника и трактора

3 июля в Минске прошел парад ко Дню независимости. В этом году в нем участвовали более 3000 военнослужащих и более 300 единиц военной и гражданской техники, сообщает портал Tut.by.

Перед началом парада выступил Александр Лукашенко. Президент и главнокомандующий Вооруженными Силами напомнил, что Беларусь выступает за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров.

— К сожалению, другие страны не пожелали последовать этому примеру. Идет нарастание глобальной нестабильности, международная безопасность разрушена, на путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. США развертывают здесь, у нас наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал. Наш ответ — современная белорусская армия. […] Боевой арсенал, которым мы обладаем сегодня, будет показан во время парадного марша. Каждый сможет убедиться: у нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору, — заявил президент.

В составе механизированной колонны участвовали 26 парадных расчетов. Всего задействовано 222 единицы боевой техники, в том числе танки Т-72Б, бронетранспортеры БТР-80, автомобили «Богатырь», легкобронированные автомобили «Кайман», минометные комплексы 2С12Б «Сани», боевые машины «Штурм», реактивная система залпового огня «Полонез».

В составе воздушного эшелона в параде приняли участие 58 воздушных судов: 26 вертолетов и 32 самолета.

Колонна гражданской техники представлена 102 единицами, в их числе легковые автомобили «БелДжи», техника Минского тракторного завода, холдингов «Гомсельмаш», «Амкодор».

В конце мая президент распорядился, чтобы на параде были продемонстрированы и современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране. Но в результате перед публикой и телекамерами провезли на колесах МАЗов целую ВДНХ: мебель, сантехнику, мясные консервы, пишет портал Naviny.by.