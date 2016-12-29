Отношения Минска и Москвы: такого обострения еще не было

Не так давно в Беларуси были задержаны за разжигание розни в своих статьях два автора одиозного издания «Регнум», случилась история с вызовом в МИД Беларуси представителя российской стороны из-за высказываний директора Российского института стратегических исследований о белорусском языке.
На фоне неясности в вопросах поставки газа и нефти Александр Лукашенко не приезжает в Санкт-Петербург на заседание Высшего евразийского совета, на котором планировался к подписанию таможенный кодекс и саммит ОДКБ, где Беларусь со следующего года должна председательствовать.
В Кремле резких заявлений по этому поводу не сделали, тон, скорее, был снисходительный. Что происходит в отношениях Минка и Москвы? С этим вопросом DEFLI обратился к белорусскому аналитику Павлу Усову и политическому обозревателю Роману Яковлевскому.
Действия белорусских властей рассчитаны на Запад
Дело против авторов "Регнума" по мнению Павла Усова, можно оценить как запоздалую реакцию на масштабную информационную агрессию со стороны России в отношении Беларуси.
"Но это даже не сигнал Москве, это сигнал собственным гражданам, которые подверглись влиянию "русского мира" и готовы поддержать российскую экспансию в Беларуси", - отмечает он.
Аналитик полагает, что белорусские власти пытаются бороться не с причинами, а последствиями информационного влияния.
"Они вылавливают наиболее активных и радикальных представителей "русского мира", просто для того, чтобы задавить эту открытую активность. Но административное задавливание не решит сути проблемы, оно будет лишь наращивать напряжение, так как сам "русский мир" в Беларуси не исчезает, наоборот, он доминирует и практически полностью вытеснил "белорусский мир", - уверен эксперт.
Русский язык является языком массового бытового и государственного пользования в Беларуси, языком обучения, тогда как белорусскому учат как иностранному.
"Российское телевидение – главный источник информации и формирования мировозрения большинства граждан. Национальные гражданские институты и организации маргинализированы и не оказывают никакого воздействия на общество и тем более не могут противодействовать российской информативной экспансии, - подчеркивает Усов. - Поэтому я бы не стал оценивать арест регнумцев как некое системное противодействия российской культурной и информативной угрозе или как формирование некой новой стратегии национальной безопасности", - указывает он.
Отсутствие Лукашенко на Высшем евразийском экономическом совете в Санкт-Петербурге Усов называет банальным демаршем Лукашенко и результатом того, "что Беларусь не получила никаких энергетических преференций от России т.е. снижения цены на энергоресурсы".
Россия же хочет защищать свой рынок от белорусских товаров и белорусского реэкспорта.
"Очевидно, что Лукашенко желает навязать Москве свое видение интеграционных процессов, который заключается в максимальном доступе к российскому рынку и энергоносителям взамен за то, что Беларусь будет поддерживать "процесс интеграции" без каких-либо политических ограничений своей автономии. Однако, взгляд Кремля на Евразийскую интеграцию совершенно иной и, вероятно, в ближайшее время стоит ожидать новой фазы экономического давления на Беларусь", - прогнозирует Усов.
Минск зависит от дотаций Москвы, но при этом претендует на роль партнера, видит угрозы, но не в состоянии их предотвратить, характеризует ситуацию собеседник DELFI.
"С одной стороны, мы наблюдаем желание Минска играть роль равноценного партнера с Россией, с другой стороны, Беларусь остается объектом российских дотаций и ее экономическая стабильность полностью зависит от благосклонности Москвы. Также очевидно, что Лукашенко в некоторой степени понимает угрозу России и ее экспансионизм, тем не менее у правящей элиты нет ни воли, ни ресурсов ограничить огромное влияние Российской Федерации или даже минимализировать реальные угрозы", - говорит Усов.
По его словам, только за этот год на территории Беларуси прошло несколько совместных с Россией военных учений, завершился процесс формирования региональной системы противовоздушной обороны под общей координацией Москвы, Лукашенко подписал и одобрил соглашение об участии сил специального назначения Беларуси в "контртеррористических операциях" на территории Беларуси и Российской Федерации.
"Как мы видим, военно-стратегическая интеграция углубляется по всем направлениям, хотя Лукашенко "становится в позу". Создается впечатление, что разного рода "политические демарши" официального Минска рассчитаны на внешнюю западную публику, которая продолжает верить в то, что белорусская власть переориентируется на Запад", - заключает он.
Такой остроты в отношениях еще никогда не было
Самым главным событием последнего времени в отношениях Минска и Москвы политический обозреватель Роман Яковлевский называет отсутствие Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге. Это свидетельствует о крайне острой фазе обострения отношений Минска с Москвой.
"Пожалуй, такой остроты еще никогда не было", - подчеркивает обозреватель.
"Это связано в первую очередь с нежеланием Лукашенко выполнять соглашение о тарифах на поставки газа. Он своевольно пересматривает соглашение. Цены на нефть, а они взаимосвязаны с газом, падают, и он настаивает, что должен меньше платить, с чем Москва не согласна", - говорит Р. Яковлевский.
Еще одним примером эскалации отношений он называет и арест авторов агентства "Регнум".
"Регнум" известен своими материалами радикально-имперского характера. И они касаются не только Беларуси. На этот раз последовала до сих пор казалось бы немыслимая реакция белорусских властей, на что российский посол в Беларуси сказал, что это были наказаны граждане Беларуси, а не России", - говорит обозреватель.
К этому можно добавить и реакцию Минска на высказывания главы РИСИ Леонида Решетникова о белорусском языке. Ведь речь идет о главе учреждения при администрации президента России.
"Это не рядовая контора", - обратил внимание собеседник DELFI, - Следовательно, рассматривать это как его частное мнение вряд ли стоит. Это в принципе мнение, бытующее в околокремлевских кругах".
И хотя раньше Лукашенко не противился такого рода высказываниям и материалам в СМИ, в данном случае, как отмечает Р. Яковлевский, он воспользовался ситуацией и еще более усилил свой шантаж в отношении Москвы.
"До этого он говорил, что не будет подписывать согласованный Таможенный кодекс. И я хотел бы обратить внимание - не только он сам не появился на саммитах в Петербурге, вообще никто из Беларуси не появился", - отмечает обозреваетль.
По его мнению, что эти движения Лукашенко вряд ли направлены на западную публику: "Кое-кто на Западе на это клюет, но фактически, куда Лукашенко деться?".
"Чем разрешится ситуация, сказать трудно. Когда стало точно известно, что Лукашенко не появится на саммитах, последовал комментарий Дмитрия Пескова, что, мол, ничего, пришлем эти документы в Минск. Такого снисходительного тона тоже никогда не было. Документы согласованы, но будет ли он их подписывать?", - задается вопросом Яковлевский.
Он также обратил внимание у саммита ОДКБ так и "не появился председательствующий, и снова генералу Николаю Бордюже не удалось уйти на пенсию, снова был отложен, как и в Ереване, вопрос о генеральном секретаре ОДКБ".
"Но если в Ереване отсутствовал Нурсултан Назарбаев, как было сказано "по болезни", то в Петербурге отсутствовал Лукашенко не по болезни, а просто не приехал. Иными словами, отношения по всему спектру неудовлетворительные, и я бы не стал предсказывать, что Россия снова пойдет на уступки Лукашенко и согласится на его условия. По-моему, на этот раз будет не так, ведь особенность сегодняшнего момента в сфере экономики заключается в том, что у России нет денег и намерений выручать Лукашенко в таких объемах", - считает эксперт.
"И последнее, белорусские государственные СМИ ни словом не обмолвились о событиях в Петербурге, такого тоже никогда не было. Что будет в следующем году, я не берусь судить. Поможет ли в такой ситуации Лукашенко Запад? Я думаю, в необходимых ему объемах нет. И когда он сказал, пусть чиновники шевелятся, в мире много денег, такие заявления комментировать трудно. У Запада нет таких денег, которыми Россия фактически дотировала Беларусь", - отмечает Яковлевский.