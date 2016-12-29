Отношения Минска и Москвы: такого обострения еще не было

В последнее время в отношениях Минска с Москвой наблюдаются непростые отношения. Аналитики говорят о том, что такого обострения до сих пор не было. Одни видят в игре Лукашенко возможность показаться перед Западом, другие же утверждают, что Запад вряд ли сможет для Лукашенко заменить в плане дотаций Россию.

Не так давно в Беларуси были задержаны за разжигание розни в своих статьях два автора одиозного издания «Регнум», случилась история с вызовом в МИД Беларуси представителя российской стороны из-за высказываний директора Российского института стратегических исследований о белорусском языке.

На фоне неясности в вопросах поставки газа и нефти Александр Лукашенко не приезжает в Санкт-Петербург на заседание Высшего евразийского совета, на котором планировался к подписанию таможенный кодекс и саммит ОДКБ, где Беларусь со следующего года должна председательствовать.

В Кремле резких заявлений по этому поводу не сделали, тон, скорее, был снисходительный. Что происходит в отношениях Минка и Москвы? С этим вопросом DEFLI обратился к белорусскому аналитику Павлу Усову и политическому обозревателю Роману Яковлевскому.

Действия белорусских властей рассчитаны на Запад

Дело против авторов "Регнума" по мнению Павла Усова, можно оценить как запоздалую реакцию на масштабную информационную агрессию со стороны России в отношении Беларуси.

"Но это даже не сигнал Москве, это сигнал собственным гражданам, которые подверглись влиянию "русского мира" и готовы поддержать российскую экспансию в Беларуси", - отмечает он.

Аналитик полагает, что белорусские власти пытаются бороться не с причинами, а последствиями информационного влияния.

"Они вылавливают наиболее активных и радикальных представителей "русского мира", просто для того, чтобы задавить эту открытую активность. Но административное задавливание не решит сути проблемы, оно будет лишь наращивать напряжение, так как сам "русский мир" в Беларуси не исчезает, наоборот, он доминирует и практически полностью вытеснил "белорусский мир", - уверен эксперт.

Русский язык является языком массового бытового и государственного пользования в Беларуси, языком обучения, тогда как белорусскому учат как иностранному.

"Российское телевидение – главный источник информации и формирования мировозрения большинства граждан. Национальные гражданские институты и организации маргинализированы и не оказывают никакого воздействия на общество и тем более не могут противодействовать российской информативной экспансии, - подчеркивает Усов. - Поэтому я бы не стал оценивать арест регнумцев как некое системное противодействия российской культурной и информативной угрозе или как формирование некой новой стратегии национальной безопасности", - указывает он.

Отсутствие Лукашенко на Высшем евразийском экономическом совете в Санкт-Петербурге Усов называет банальным демаршем Лукашенко и результатом того, "что Беларусь не получила никаких энергетических преференций от России т.е. снижения цены на энергоресурсы".

Россия же хочет защищать свой рынок от белорусских товаров и белорусского реэкспорта.

"Очевидно, что Лукашенко желает навязать Москве свое видение интеграционных процессов, который заключается в максимальном доступе к российскому рынку и энергоносителям взамен за то, что Беларусь будет поддерживать "процесс интеграции" без каких-либо политических ограничений своей автономии. Однако, взгляд Кремля на Евразийскую интеграцию совершенно иной и, вероятно, в ближайшее время стоит ожидать новой фазы экономического давления на Беларусь", - прогнозирует Усов.

Минск зависит от дотаций Москвы, но при этом претендует на роль партнера, видит угрозы, но не в состоянии их предотвратить, характеризует ситуацию собеседник DELFI.

"С одной стороны, мы наблюдаем желание Минска играть роль равноценного партнера с Россией, с другой стороны, Беларусь остается объектом российских дотаций и ее экономическая стабильность полностью зависит от благосклонности Москвы. Также очевидно, что Лукашенко в некоторой степени понимает угрозу России и ее экспансионизм, тем не менее у правящей элиты нет ни воли, ни ресурсов ограничить огромное влияние Российской Федерации или даже минимализировать реальные угрозы", - говорит Усов.

По его словам, только за этот год на территории Беларуси прошло несколько совместных с Россией военных учений, завершился процесс формирования региональной системы противовоздушной обороны под общей координацией Москвы, Лукашенко подписал и одобрил соглашение об участии сил специального назначения Беларуси в "контртеррористических операциях" на территории Беларуси и Российской Федерации.

"Как мы видим, военно-стратегическая интеграция углубляется по всем направлениям, хотя Лукашенко "становится в позу". Создается впечатление, что разного рода "политические демарши" официального Минска рассчитаны на внешнюю западную публику, которая продолжает верить в то, что белорусская власть переориентируется на Запад", - заключает он.

Такой остроты в отношениях еще никогда не было

Самым главным событием последнего времени в отношениях Минска и Москвы политический обозреватель Роман Яковлевский называет отсутствие Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге. Это свидетельствует о крайне острой фазе обострения отношений Минска с Москвой.

"Пожалуй, такой остроты еще никогда не было", - подчеркивает обозреватель.

"Это связано в первую очередь с нежеланием Лукашенко выполнять соглашение о тарифах на поставки газа. Он своевольно пересматривает соглашение. Цены на нефть, а они взаимосвязаны с газом, падают, и он настаивает, что должен меньше платить, с чем Москва не согласна", - говорит Р. Яковлевский.

Еще одним примером эскалации отношений он называет и арест авторов агентства "Регнум".

"Регнум" известен своими материалами радикально-имперского характера. И они касаются не только Беларуси. На этот раз последовала до сих пор казалось бы немыслимая реакция белорусских властей, на что российский посол в Беларуси сказал, что это были наказаны граждане Беларуси, а не России", - говорит обозреватель.

К этому можно добавить и реакцию Минска на высказывания главы РИСИ Леонида Решетникова о белорусском языке. Ведь речь идет о главе учреждения при администрации президента России.

"Это не рядовая контора", - обратил внимание собеседник DELFI, - Следовательно, рассматривать это как его частное мнение вряд ли стоит. Это в принципе мнение, бытующее в околокремлевских кругах".

И хотя раньше Лукашенко не противился такого рода высказываниям и материалам в СМИ, в данном случае, как отмечает Р. Яковлевский, он воспользовался ситуацией и еще более усилил свой шантаж в отношении Москвы.

"До этого он говорил, что не будет подписывать согласованный Таможенный кодекс. И я хотел бы обратить внимание - не только он сам не появился на саммитах в Петербурге, вообще никто из Беларуси не появился", - отмечает обозреваетль.

По его мнению, что эти движения Лукашенко вряд ли направлены на западную публику: "Кое-кто на Западе на это клюет, но фактически, куда Лукашенко деться?".

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"Чем разрешится ситуация, сказать трудно. Когда стало точно известно, что Лукашенко не появится на саммитах, последовал комментарий Дмитрия Пескова, что, мол, ничего, пришлем эти документы в Минск. Такого снисходительного тона тоже никогда не было. Документы согласованы, но будет ли он их подписывать?", - задается вопросом Яковлевский.

Он также обратил внимание у саммита ОДКБ так и "не появился председательствующий, и снова генералу Николаю Бордюже не удалось уйти на пенсию, снова был отложен, как и в Ереване, вопрос о генеральном секретаре ОДКБ".

"Но если в Ереване отсутствовал Нурсултан Назарбаев, как было сказано "по болезни", то в Петербурге отсутствовал Лукашенко не по болезни, а просто не приехал. Иными словами, отношения по всему спектру неудовлетворительные, и я бы не стал предсказывать, что Россия снова пойдет на уступки Лукашенко и согласится на его условия. По-моему, на этот раз будет не так, ведь особенность сегодняшнего момента в сфере экономики заключается в том, что у России нет денег и намерений выручать Лукашенко в таких объемах", - считает эксперт.

"И последнее, белорусские государственные СМИ ни словом не обмолвились о событиях в Петербурге, такого тоже никогда не было. Что будет в следующем году, я не берусь судить. Поможет ли в такой ситуации Лукашенко Запад? Я думаю, в необходимых ему объемах нет. И когда он сказал, пусть чиновники шевелятся, в мире много денег, такие заявления комментировать трудно. У Запада нет таких денег, которыми Россия фактически дотировала Беларусь", - отмечает Яковлевский.