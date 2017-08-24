Отец уверяет: Коля Лукашенко учится "в обычной деревенской школе"

Младший сын белорусского президента Николай Лукашенко учится в обычной деревенской школе. Об этом заявил его отец Александр Лукашенко, выступая 24 августа на Республиканском педсовете Беларуси, сообщает интернет-газета naviny.by
«Считаю, что он получает нормальные знания», — сказал глава государства, говоря о том, что в «обыкновенной деревенской школе можно получить хорошие знания, всё зависит от учителя».
Лукашенко отметил, что для его младшего сына в школе специально «не создавались какие-то особые условия».
Николай Лукашенко учится в школе в Острошицком Городке под Минском. 1 сентября младший сын президента пойдет в шестой класс.