Отец уверяет: Коля Лукашенко учится "в обычной деревенской школе"

«Считаю, что он получает нормальные знания», — сказал глава государства, говоря о том, что в «обыкновенной деревенской школе можно получить хорошие знания, всё зависит от учителя».

Лукашенко отметил, что для его младшего сына в школе специально «не создавались какие-то особые условия».

Николай Лукашенко учится в школе в Острошицком Городке под Минском. 1 сентября младший сын президента пойдет в шестой класс.