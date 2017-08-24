Отец уверяет: Коля Лукашенко учится "в обычной деревенской школе"

Белорусские новости
четверг, 24 августа 2017 г. 15:19
Младший сын белорусского президента Николай Лукашенко учится в обычной деревенской школе. Об этом заявил его отец Александр Лукашенко, выступая 24 августа на Республиканском педсовете Беларуси, сообщает интернет-газета naviny.by
Aleksandras Lukašenka ir sūnus Nikolajus
© AP/Scanpix

«Считаю, что он получает нормальные знания», — сказал глава государства, говоря о том, что в «обыкновенной деревенской школе можно получить хорошие знания, всё зависит от учителя».

Лукашенко отметил, что для его младшего сына в школе специально «не создавались какие-то особые условия».

Николай Лукашенко учится в школе в Острошицком Городке под Минском. 1 сентября младший сын президента пойдет в шестой класс.

Белорусские новости
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Беларусь

Отец уверяет: Коля Лукашенко учится "в обычной деревенской школе"

Aleksandras Lukašenka ir sūnus Nikolajus
Младший сын белорусского президента Николай Лукашенко учится в обычной деревенской школе. Об этом заявил его отец Александр Лукашенко, выступая 24 августа на Республиканском педсовете Беларуси, сообщает интернет-газета naviny.by

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