Отдаст ли Трамп Беларусь на откуп Москве? Пока же новый хозяин Белого дома вряд ли знает, где находится Беларусь, пишет в интернет-газете naviny.by обозреватель Александр Класковский.

Инаугурационная речь Дональда Трампа, прозвучавшая 20 января, когда в Беларуси был уже вечер, ряду здешних наблюдателей навеяла параллели с молодым Александром Лукашенко.

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Тот завоевал симпатии простых людей на президентских выборах 1994 года обещаниями дать укорот заевшейся номенклатуре, стать истинным выразителем народных чаяний.

45-й американский президент и во время предвыборной кампании, и в ходе инаугурации также направлял ораторский пафос против истеблишмента. Трамп громогласно пообещал передать власть из Вашингтона в руки народа.

«От души, не заискивая»

Между прочим, Лукашенко предсказал победу Трампа еще в сентябре прошлого года, когда соревнование между ним и Хиллари Клинтон было в разгаре. Попутно белорусский руководитель сделал, вероятно, обидную для феминисток ремарку, что «американское общество еще не пришло к тому, чтобы избрать президентом женщину».

Лукашенко, сам прирожденный популист, видимо, нутром почувствовал, что Америка оказалась в фазе, когда на популизм большой спрос. Возможно, белорусский лидер видит в Трампе родственную душу и потому рассчитывает, что при его правлении Минску будет проще договориться с Вашингтоном об улучшении отношений.

Лукашенко вообще предпочитает договариваться по понятиям. Некогда нашел родственную душу в Уго Чавесе — и несколько лет белорусско-венесуэльские отношения переживали фантастический бум, белорусский экспорт шел туда на ура. Тесные и во многом скрытые от слишком любопытных носов связи установились у белорусского руководства с арабскими шейхами. Периодически с глазу на глаз (иногда даже не в Москве, а где-то на отдыхе в Сочи) решаются трудные вопросы с Владимиром Путиным (правда, в последнее время получается плохо).

«Больше, чем мы, открыто и честно, от души, не заискивая перед ними, никто Трампа не поддерживал», — козырнул белорусский президент в декабре, принимая решения о кадровых назначениях среди руководителей МИДа и дипломатических представительств.

Более того, Лукашенко тогда заверил, что его сентябрьское заявление о грядущей победе Трампа не осталось в Штатах без внимания.

«В Госдепе только трое знают, где находится Беларусь»

Но даже за такое счастливое пророчество санкции с властей Беларуси Трамп не снимет. И вообще с новым американским президентом при всей его экстравагантности наверняка будет труднее договориться по понятиям, чем с вождями не очень демократических режимов. В демократиях другие правила игры, несравненно большая степень прозрачности принятия решений.

Да, и потом, если кто и попытается лично договориться с Трампом, так это Путин. О существовании Беларуси новый президент США, возможно, пока просто не знает. И не факт, что ему скоро положат на стол хоть какой-нибудь документ со словом Belarus.

Влияние Трампа на судьбу Беларуси будет минимальным, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS, Вильнюс) Денис Мельянцов.

«В Госдепартаменте три человека знают, где находится Беларусь и, более-менее, что там происходит», — пояснил Мельянцов в комментарии для Naviny.by.

Иначе говоря, для США Беларусь далеко не среди приоритетов, какой-то четко оформленной белорусской политики у Вашингтона нет. Сейчас между сторонами «идет медленный процесс улучшения отношений, прежде всего дипломатических», отметил аналитик. И этот процесс, скорее всего, продолжится.

Кроме того, от самого нового президента США и его администрации не так уж много будет зависеть во внешней политике, особенно в отношении небольших стран, добавил собеседник. В частности, больше «могут привнести» эксперты, которые готовят документы по той или иной стране.

Если отношения США с Россией при Трампе начнут улучшаться, то это немножко расширит и «коридор возможного» для Беларуси, потому что Москва станет смотреть на союзника благодушнее, прогнозирует аналитик. А вот если она с новым хозяином Белого дома не поладит, то, вероятно, станет сильнее выкручивать руки Беларуси, предполагает Мельянцов.

Лучше бы Путин с Трампом поладил

Некоторые же белорусские эксперты видят угрозы для своей страны и в случае, если Трамп с Путиным поладят. Мол, тогда страну вообще отдадут на откуп Москве.

В частности, по мнению аналитика-международника Андрея Федорова, возможна некая, условно говоря, новая Ялта — раздел сфер влияния, который даст России карт-бланш на любые действия в ближнем зарубежье.

Впрочем, положа руку на сердце, Лукашенко и сегодня вряд ли рассчитывает, что Запад подставит плечо, придет на выручку в критический час. Если уж в странах Балтии, входящих в НАТО, опасаются, что альянс их не защитит…

Другое дело, что по ряду причин инкорпорировать Беларусь Кремлю пока ни к чему при любом раскладе на мировой арене. Но вот усилить здесь свое военное присутствие в случае, если с Трампом не срастется, Путину будет проще.

Так что Минску остается уповать, чтобы Кремль более-менее поладил с новым хозяином Белого дома. Ну, и продолжать осторожно лавировать в геополитическом плане. А также не перегибать с внутренними репрессиями, потому что и Трамп во внешней политике не сможет игнорировать традиционно важные для Америки вопросы свободы, прав человека.