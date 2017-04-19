Островецкая АЭС строится рядом с могильником сибирской язвы

Физик высказал опасение, что споры сибирской язвы могут попасть в грунтовые воды, а потом — в скважины, откуда воду берут для питья.

Лепин привел данные исследований, утверждающих, что споры возбудителя сибирской язвы могут храниться в почве столетиями, а проведение санации сибиреязвенных захоронений или сокращение их территорий невозможно.

В качестве примера, подтверждающего опасность захоронений сибирской язвы, профессор привел вспышку сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году, в результате которой погибли несколько человек и тысячи оленей. Вспышка была спровоцирована распространением инфекции из могильника.

Это подтверждает, сказал Лепин, что «инфекция может попасть в организм человека из почвы, в которой споры сибирской язвы могут находиться в течение длительного времени».

«Когда мы не учитываем все обстоятельства, мы отмахиваемся от серьезной проблемы, на что мы не имеем права. Происходящее в Островце — это грандиозное преступление», — настаивает ученый.

Он уверен, что, несмотря на уже понесенные расходы на сооружение атомной станции, ее строительство должно быть остановлено.

Два почвенных очага сибирской язвы — под контролем

Начальник Сморгонской ветеринарной инспекции Евгений Чирица, который курирует и Островецкий район, подтвердил БелаПАН, что на территории района есть два почвенных очага сибирской язвы.

Захоронения умерших и больных животных проводились в начале прошлого века. Евгений Чирица затруднился ответить на вопрос, на каком расстоянии находятся могильники от строящейся АЭС, однако сказал, что это «совсем рядом».

Начальник ветеринарной инспекции отметил, что захоронения животных, умерших от сибирской язвы, охраняются соответственно законодательству. Могильники огорожены рвом, забором, есть табличка с соответствующей информацией.

Согласно ветеринарному законодательству, в санитарно-защитной зоне почвенных очагов сибирской язвы не разрешается отвод земельных участков для проведения изыскательских, гидромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, последующим затоплением и так далее.

По словам Чирицы, грунт на территории островецких могильников не затронут, и по этому поводу в Сморгонскую ветеринарную инспекцию обращений не было.

Специалист также подчеркнул, что нахождение могильника на территории около строящейся станции было учтено при ее проектировании: «Эти очаги строительством не затронуты».

По данным санслужбы за 2013 год (более свежих данных нет), на территории Беларуси зарегистрировано 505 почвенных очагов сибирской язвы. Захоронения больных животных проводились в период с 1924 по 1999 годы.

В 1999 году в деревне Большое Залужье Смолевичского района зарегистрировали случай заболевания коровы сибирской язвой на ферме колхоза имени Гагарина. Тогда 55 человек, которые были в контакте с животным, находились под медицинским наблюдением, никто не заболел.

Последний раз диагноз «сибирская язва» человеку в Беларуси ставили в 1995 году в Витебской области.