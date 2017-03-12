Организаторам "Марша нетунеядцев" в Белоруссии дали по 15 суток

 (4)
bbcrussian.com
воскресенье, 12 марта 2017 г. 13:35
Суд Молодечненского района Минской области назначил по 15 суток ареста организаторам "Марша нетунеядцев" - председателю движения "За Свободу" Юрию Губаревичу и лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько.
Protestai Baltarusijoje
© Sputnik / Scanpix

Активисты были задержаны в пятницу вечером после акции противников декрета президента Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества", который предусматривает ежегодный сбор с неработающих граждан.

На несогласованную с властями акцию в Молодечно, по разным оценкам, вышли от 500 до 1000 участников. Участники марша прошли от площади Ленина в центре города к зданию местной налоговой инспекции, чтобы передать туда резолюцию и потребовать полной отмены указа об иждивенчестве.

Вместе с Лебедько и Губаревичем были задержаны еще несколько лидеров белорусской оппозиции.

Декрет Лукашенко вызвал многочисленные протесты по всей республике. Под действие декрета попали индивидуальные предприниматели, домохозяйки, работающие без официального оформления, а также те, кто просто не может найти работу.

17 февраля на "Марш рассерженных белорусов" в центре Минска вышли около двух тысяч манифестантов, в начале марта около тысячи человек вышли на такую же акцию в Бресте.

На фоне протестов 9 марта Лукашенко заморозил сбор "налога на тунеядцев" на один год, поручив доработать правила взимания налога с безработных. Однако отменять свой указ он отказался.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Организаторам "Марша нетунеядцев" в Белоруссии дали по 15 суток (4)

Protestai Baltarusijoje
Суд Молодечненского района Минской области назначил по 15 суток ареста организаторам "Марша нетунеядцев" - председателю движения "За Свободу" Юрию Губаревичу и лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько.

Лукашенко заговорил с металлом в голосе. Либерализация всё? (11)

Лукашенко заговорил с металлом в голосе. Либерализация всё?
Белорусский руководитель пригрозил тюрьмой заводилам протестов против декрета «о тунеядцах». Активистов вновь стали сажать на сутки, пишет в интернет-газете naviny.by обозреватель Александр Класковский.

Лидера протестов в Минске задержали во время трансляции в Facebook (1)

Лидера протестов в Минске задержали во время трансляции в Facebook
Змицер Дашкевич - лидер не зарегистрированного в Беларуси "Молодого Фронта" и один из организаторов протеста строительству бизнес-центра вблизи Куропат - задержан в Минске сотрудниками силовых структур во время видеотрансляции, которую вели в "Фейсбуке" его сторонники.

Электронные сигареты в Беларуси приравняют к табачным изделиям (1)

Электронные сигареты в Беларуси приравняют к табачным изделиям
В Беларуси электронные сигареты планируется приравнять к табачным изделиям. Это предусмотрено проектом обновленного декрета № 28, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли страны.

Лукашенко приказал искоренить безработицу в Беларуси к 1 мая (31)

Aleksandras Lukašenka
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил трудоустроить всех безработных в стране до мая. Об этом в четверг, 9 марта, глава государства заявил на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает БЕЛТА.
Facebook друзья
Rambler's Top100