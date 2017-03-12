Организаторам "Марша нетунеядцев" в Белоруссии дали по 15 суток

Суд Молодечненского района Минской области назначил по 15 суток ареста организаторам "Марша нетунеядцев" - председателю движения "За Свободу" Юрию Губаревичу и лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько.

Активисты были задержаны в пятницу вечером после акции противников декрета президента Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества", который предусматривает ежегодный сбор с неработающих граждан.

На несогласованную с властями акцию в Молодечно, по разным оценкам, вышли от 500 до 1000 участников. Участники марша прошли от площади Ленина в центре города к зданию местной налоговой инспекции, чтобы передать туда резолюцию и потребовать полной отмены указа об иждивенчестве.

Вместе с Лебедько и Губаревичем были задержаны еще несколько лидеров белорусской оппозиции.

Декрет Лукашенко вызвал многочисленные протесты по всей республике. Под действие декрета попали индивидуальные предприниматели, домохозяйки, работающие без официального оформления, а также те, кто просто не может найти работу.

17 февраля на "Марш рассерженных белорусов" в центре Минска вышли около двух тысяч манифестантов, в начале марта около тысячи человек вышли на такую же акцию в Бресте.

На фоне протестов 9 марта Лукашенко заморозил сбор "налога на тунеядцев" на один год, поручив доработать правила взимания налога с безработных. Однако отменять свой указ он отказался.